¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¡Ö2025¥ì¥¸¥å¥á¸¡º÷¥È¥ì¥ó¥É¡× ¤«¤é¹Í»¡! º£¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¤¬µá¤á¤ë¿Íºà¤Ï?
¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢¡Ö2025¥ì¥¸¥å¥á¸¡º÷¥È¥ì¥ó¥É¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯¤Ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¾å¤Ç¥ì¥¸¥å¥á(¿¦Ì³·ÐÎò½ñ)¤ò¸¡º÷¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸¡º÷¿ô¤¬¾å¾º¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î(ÂÐÈæ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯1·î¡Á11·î¤È2025Ç¯1·î¡Á11·î)¡£
¡û1°Ì¤Ï¡ÖAI³«È¯¡×
¡Ö2025¥ì¥¸¥å¥á¸¡º÷¥È¥ì¥ó¥É¡×
¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬²ñ°÷¤Î¥ì¥¸¥å¥á¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¡¦·¹¸þ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
1°Ì¤Ï¡ÖAI³«È¯¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö±Ä¶È ¿·µ¬¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¸½¾ìÂåÍý¿Í¡×¡¢4°Ì¤Ï¡ÖAI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
1°Ì¤È4°Ì¤Î¥ï¡¼¥É¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï´ë¶È¤¬AI¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤äÆÈ¼«¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¡Ö³«È¯¡¦¼ÂÁõ¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÎÍÑ¥Ë¡¼¥º¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´¤¦´ë²è¿¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢IT¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½Â¤¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
AIµá¿Í¤ÎÆ°¸þ
¡û¡Ö±Ä¶È ¿·µ¬¡×¡ÖË¬Ìä¡×¤Ê¤É±Ä¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
2°Ì¡Ö±Ä¶È ¿·µ¬¡×¤ä6°Ì¡ÖË¬Ìä¡×¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¸ÜµÒ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¡×¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î³ÈÈÎ¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë±Ä¶È¿Íºà¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï6°Ì¤Î¡ÖË¬Ìä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄêÃå¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤È¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬»öÌ³¶ÈÌ³¤«¤éÀ½Â¤¸½¾ì¤Ê¤É¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ûÀìÌçÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤â
3°Ì¡Ö¸½¾ìÂåÍý¿Í¡×¤ä8°Ì¡Ö´É¹©»ö»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×°Ê¹ß¤Î¸½¾ì±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡Ö¸½¾ìÂåÍý¿Í¡×¤äÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡Ö´É¹©»ö»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡×¤Ê¤É¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬ÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡û¡ÖºâÌ³¡¦·ÐÍý¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¼ûÍ×¤â³ÈÂç
9°Ì¤Ë¡ÖºâÌ³½ôÉ½¡×¡¢14°Ì¤Ë¡Ö·è»» ·ÐÍý¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Êª²Á¹â¤ä¶âÍøÊÑÆ°¡¢°ÙÂØ¤ÎÍð¹â²¼¤Ê¤É´ë¶È·Ð±Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯³°Éô´Ä¶¤¬ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¡ÖºâÌ³½ôÉ½¡×¤«¤é·Ð±Ä¾õÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤±¤ëCFO(ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô)¸õÊä¤ä¡¢ºâÌ³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤ÎÍ×µá¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¡Ö·è»»¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼é¤ê¤È¹¶¤á¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºâÌ³¡¦·ÐÍý¿Íºà¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ûAI¤òÍý²ò¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£¶ÈÌ³¤ËAI¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤ò»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û1°Ì¤Ï¡ÖAI³«È¯¡×
¡Ö2025¥ì¥¸¥å¥á¸¡º÷¥È¥ì¥ó¥É¡×
¥Ó¥º¥ê¡¼¥Á¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬²ñ°÷¤Î¥ì¥¸¥å¥á¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¡¢Ä¾ÀÜ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§¡¦·¹¸þ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
1°Ì¤È4°Ì¤Î¥ï¡¼¥É¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï´ë¶È¤¬AI¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤äÆÈ¼«¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦¡Ö³«È¯¡¦¼ÂÁõ¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÎÍÑ¥Ë¡¼¥º¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´¤¦´ë²è¿¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢IT¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½Â¤¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
AIµá¿Í¤ÎÆ°¸þ
¡û¡Ö±Ä¶È ¿·µ¬¡×¡ÖË¬Ìä¡×¤Ê¤É±Ä¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
2°Ì¡Ö±Ä¶È ¿·µ¬¡×¤ä6°Ì¡ÖË¬Ìä¡×¤Ê¤É¡¢±Ä¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¸ÜµÒ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¡×¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î³ÈÈÎ¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë±Ä¶È¿Íºà¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï6°Ì¤Î¡ÖË¬Ìä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄêÃå¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤È¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬»öÌ³¶ÈÌ³¤«¤éÀ½Â¤¸½¾ì¤Ê¤É¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ûÀìÌçÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤â
3°Ì¡Ö¸½¾ìÂåÍý¿Í¡×¤ä8°Ì¡Ö´É¹©»ö»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×°Ê¹ß¤Î¸½¾ì±¿±Ä¤òÃ´¤¦¡Ö¸½¾ìÂåÍý¿Í¡×¤äÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡Ö´É¹©»ö»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¡×¤Ê¤É¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬ÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡û¡ÖºâÌ³¡¦·ÐÍý¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¼ûÍ×¤â³ÈÂç
9°Ì¤Ë¡ÖºâÌ³½ôÉ½¡×¡¢14°Ì¤Ë¡Ö·è»» ·ÐÍý¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Êª²Á¹â¤ä¶âÍøÊÑÆ°¡¢°ÙÂØ¤ÎÍð¹â²¼¤Ê¤É´ë¶È·Ð±Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯³°Éô´Ä¶¤¬ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢¡ÖºâÌ³½ôÉ½¡×¤«¤é·Ð±Ä¾õÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤±¤ëCFO(ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô)¸õÊä¤ä¡¢ºâÌ³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤ÎÍ×µá¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¡Ö·è»»¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼é¤ê¤È¹¶¤á¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºâÌ³¡¦·ÐÍý¿Íºà¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ûAI¤òÍý²ò¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£¶ÈÌ³¤ËAI¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀïÎ¬¤ò»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£