¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç»°»ÐËå¤ÎÊì¡¦·§ÅÄÍË»Ò¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·§ÅÄÍË»Ò¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥é¥¤¥óÈþ¤·¤¤¡×¡¡¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄ¡£°ìºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¾Þ¡¢°µÅÝÅª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö@sakurao_pole ÀèÀ¸¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¡¥Ö¥é¥¹¥â¥ó¥¡¼¹¥¤¤À¤«¤é¡¡¥Ö¥é¥¹¤«¤é¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö·§ÅÄÍË»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kumadayoko¡Ë
