¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¡Éü¶½¤Ë¤à¤±¡ÈÀÐÀî¤ÎÁ´²¹ÀôÃÏ¡É¤¬½éÏ¢·È¡¡Ž¢¤¤¤·¤«¤ïONSEN GOŽ£»Ï¤Þ¤ë
ÀÐÀî¸©Æâ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬15Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü¶½¤Î¤µÃæ¡¢½é¤á¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¡£¤½¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡Ä
15Æü¤Ë¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ8¤Ä¤Î²¹ÀôÃÏ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä
¡ÖÀÐÀî¤Î²¹ÀôÊ¸²½¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤·¤«¤ï ONSEN GO¡×
ÀÐÀî¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²¹ÀôÃÏ¤¬Ï¢ÂÓ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¦´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Æ²¹ÀôÃÏ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ²¹ÀôÃÏ¤ÎÎ¹´Û¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É200Å¹°Ê¾å¡£
³Æ²¹ÀôÃÏ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢½ÉÇñ·ô¤äÊª»ºÉÊ¤Ê¤É¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÁÒ²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦±üÅÄ °ìÇî ²ñÄ¹¡§
¡ÖÀÐÀî¸©¤³¤½²¹Àô¸©¡£¤½¤Î¿À¿ñ¤ò¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÇÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÉü¶½¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤¬½¸·×¤·¤¿2024Ç¯¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ç¤Ï¡¢³Æ²¹ÀôÃÏ¤Ç½ÉÇñ¿ô¤¬¿¤Ó¤ëÃæ¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÏÁ°Ç¯Èæ14.7¡ó¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤Ï2028Ç¯¤ÎÁ´Î¹´ÛºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Éüµì¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ì¤Î²¹ÀôÃÏ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡Ä
ÊÒ»³ÄÅ²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦¶â»Ò Ã£Ïº ²ñÄ¹¡§
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Ç½ÅÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´èÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ2028Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÐÀî¸©Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¡¢³Æ²¹ÀôÃÏ¤Îå«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£