¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀîÁê¾»¹°»á¤¬¤ï¤º¤«£²É¼º¹¤ÇÅÂÆ²Æþ¤êÆ¨¤¹¡Ä¡¡µ¾ÂÇ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô
¡¡µð¿Í¤Ç°ì·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÀîÁê¾»¹°»á¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¡¢ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²¸²¾´¼Ô¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´ºÇ½ªÇ¯¡Ê£±£µÇ¯ÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀîÁê»á¤ÏÍ¸úÅêÉ¼¿ô£³£´£±É¼¤Î¤¦¤Á£²£µ£´É¼¡Ê£·£´¡¦£µ¡ó¡Ë¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¬Äê¤Î£·£µ¡ó°Ê¾å¤Þ¤Ç¤¢¤È£²É¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£¶ÅÙ³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿Ä¹¤¯£²ÈÖÂÇ¼Ô¤òÌ³¤áÄÌ»»£µ£³£³µ¾ÂÇ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄÀîÁê»á¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´ÉôÌç¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£