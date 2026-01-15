¡Ú³¹¤Î½»¤ß¤´¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û2°Ì¤Ï¡Ö²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¡×¡¢1°Ì¤Ï......? ²ÈÄÂÉôÌç¤äËÉºÒÉôÌç¤â
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï2025Ç¯1·î14Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2019Ç¯¡Á2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ò½ü¤¤¤¿³¹¤Ëµï½»¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷·×27Ëü7,530¿ÍÊ¬¤Î¡¢2021Ç¯¡Á2025Ç¯(°ìÉô2020Ç¯¡¦2019Ç¯¤Î²óÅú¤â´Þ¤à)¤Î²óÅú¤ò½¸·×¤·¤¿¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä
¥È¥Ã¥×4¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï?
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¤Î1°Ì¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ºÇ¹âÊö¤Î°°³Ù¤òÍ¤·¡¢Á´¸Í¤¬Ë¤«¤ÊÃÏ²¼¿å¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¾å¿åÆ»¤¬¤Ê¤¤Ä®¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×(ÊÐº¹ÃÍ84.7:É¾ÅÀ77.0)¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¹Åô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ç¤â»¶Êâ¤·¤ä¤¹¤¤¡£ ÅÔ²ñ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤â¤Ê¤¯ÃúÅÙÎÉ¤¤¡×(½÷À¡¦26ºÐ¡¦Ì¤º§¡¦¥Ñ¡¼¥È)¡¢¡Ö¿åÆ»Âå¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×(ÃËÀ¡¦61ºÐ¡¦´ûº§¡¦¥Ñ¡¼¥È)¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ï¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¥¿¥¦¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¡Ö²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¡×(ÊÐº¹ÃÍ79.3:É¾ÅÀ73.9)¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤Ç»Ò¶¡¤¬»Ò¶¡¤é¤·¤¯¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Ä¡×(½÷À¡¦42ºÐ¡¦´ûº§¡¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Ìò°÷)¡¢¡Ö³¤¤¬¶á¤¯¤Æ·Ê¿§¤ä´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡×(ÃËÀ¡¦61ºÐ¡¦´ûº§¡¦¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È)¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤ÏÈÕÇ¯¤Ë³ë¾þËÌºØ¤¬²á¤´¤·¡¢Îò»ËÅª°ä»º¤ò³è¤«¤¹¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¡ÖÄ¹Ìî¸©¾å¹â°æ·´¾®ÉÛ»ÜÄ®¡×(ÊÐº¹ÃÍ76.3:É¾ÅÀ72.1)¤¬¡¢ºòÇ¯20°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×3¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×°ø»Ò¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä ¥È¥Ã¥×30
4°Ì¤Ï¹ÔÀ¯¤È½»Ì±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ü½»¼Ô¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖÄ¹Ìî¸©°Ü½»¥â¥Ç¥ëÃÏ¶è¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡×(ÊÐº¹ÃÍ76.2:É¾ÅÀ72.1)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
1°Ì¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×¤ÏÍ£°ìÊÐº¹ÃÍ80Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¡¢2°Ì¡Á18°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÊÐº¹ÃÍ70Âæ¤Î¹â¤¤É¾²Á¡¢¤Þ¤¿19°Ì°Ê¹ß¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÊÐº¹ÃÍ60Âæ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë½»¤ß¤³¤³¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä 1¡Á50°Ì
¥È¥Ã¥×10¤Î·¹¸þ¤Ï?
º£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×10¤ÏÁ´¤Æ³ÆÆ»¸©¤Î·´Éô¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÄ®¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÂ¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×10Æâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Æì¸©¤Î¼«¼£ÂÎ(3¼«¼£ÂÎ)¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¾å¹â°æ·´¾®ÉÛ»ÜÄ®¡×(ºòÇ¯20°Ì)¡¢8°Ì¡Ö·§ËÜ¸©¾å±×¾ë·´²ÅÅçÄ®¡×(ºòÇ¯11°Ì) ¡¢10°Ì¡Ö²Æì¸©Åç¿¬·´ÆîÉ÷¸¶Ä®¡×(ºòÇ¯17°Ì)¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
51¡Á100°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï?
51°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Çº£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢70°Ì¤Î¡ÖÅìµþÅÔÈ¬¾æÅçÈ¬¾æÄ®¡×(ºòÇ¯¤ÏÎß·×²óÅú¿ô¤¬50¿ÍÌ¤Ëþ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°½¸·×ÂÐ¾Ý³°)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
51°Ì¡Á100°Ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ60Âæ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë½»¤ß¤³¤³¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä 51¡Á100°Ì
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä °ø»Ò¤´¤È¤Î¥È¥Ã¥×50
¡ÖÀ¸³èÍøÊØÀ¡×°ø»Ò¡¦¡Ö¸òÄÌÍøÊØÀ¡×°ø»ÒTOP50
¡ÖÀ¸³èÍøÊØÀ¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡Ö»³Íü¸©ÃæµðËà·´¾¼ÏÂÄ®¡×¡¢2°Ì¡Ö´ôÉì¸©ËÜÁã·´ËÌÊýÄ®¡×¡¢3°Ì¡Ö²Æì¸©²Æì»Ô¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¥È¥Ã¥×10¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢7¼«¼£ÂÎ¤¬·´Éô¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÄ®¡×¤È¤Ê¤ê¡¢1°Ì¡Á9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÊÐº¹ÃÍ70°Ê¾å¤Î¹â¤¤É¾²Á¡¢10°Ì¡Á50°Ì¤âÊÐº¹ÃÍ60°Ê¾å¤Ç¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤¬ÎÉ¤¤³¹¤È¤·¤ÆÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸òÄÌÍøÊØÀ¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡Ö»°½Å¸©»°½Å·´Ä«ÆüÄ®¡×¡¢2°Ì¡Ö²¬»³¸©ÅÔ·¦·´ÁáÅçÄ®¡×¡¢3°Ì¡ÖÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´Ä¹ÀôÄ®¡×¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×3¤ÏÁ´¤Æ·´Éô¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÄ®¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä ¡ÖÀ¸³èÍøÊØÀ¡×°ø»Ò¡¦¡Ö¸òÄÌÍøÊØÀ¡×°ø»ÒTOP50
¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×°ø»Ò¡¦¡ÖÀÅ¤«¤µ¼£°Â¡×°ø»ÒTOP50
¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¾å¹â°æ·´¾®ÉÛ»ÜÄ®¡×¡¢2°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡×¡¢3°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ãæ¤Ç¤â1,2°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÊÐº¹ÃÍ80Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×11¤Þ¤Ç¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÊÐº¹ÃÍ70°Ê¾å¤Î¹â¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1°Ì¡Á4°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡×¤Ç¥È¥Ã¥×10Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ÖÀÅ¤«¤µ¼£°Â¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡×¡¢2°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×¡¢3°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥È¥Ã¥×2¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÐº¹ÃÍ90Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡×¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä ¡Ö¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×°ø»Ò¡¦¡ÖÀÅ¤«¤µ¼£°Â¡×°ø»ÒTOP50
¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×°ø»Ò¡¦¡ÖÆø¤ï¤¤¡×°ø»ÒTOP50
¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×¡¢2°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¡×¡¢3°Ì¡Ö²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡×¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í£°ìÊÐº¹ÃÍ90Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç6¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡×¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10¤Ë¡£
¡ÖÆø¤ï¤¤¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡Ö²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¡×¡¢2°Ì¡Ö·§ËÜ¸©µÆÃÓ·´µÆÍÛÄ®¡×¡¢3°Ì¡Ö»³Íü¸©ÃæµðËà·´¾¼ÏÂÄ®¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢Í£°ìÊÐº¹ÃÍ90Âæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×°ø»Ò¡¦¡ÖÆø¤ï¤¤¡×°ø»ÒTOP50
¡ÖÊª²Á²ÈÄÂ¡×°ø»Ò¡¦¡ÖËÉºÒ¡×°ø»ÒTOP50
¡ÖÊª²Á²ÈÄÂ¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¡×¡¢2°Ì¡ÖÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¡×¡¢3°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥È¥Ã¥×10¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢8¼«¼£ÂÎ¤¬·´Éô¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÄ®¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÂ¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÉºÒ¡×°ø»Ò¤Ï¡¢1°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´ÅìÀîÄ®¡×¡¢2°Ì¡ÖËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¡×¡¢3°Ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬·´¸¶Â¼¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥È¥Ã¥×2¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏËÌ³¤Æ»¾åÀî·´¤ËÂ°¤¹¤ëÄ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç3¼«¼£ÂÎ¡¢¼¡¤¤¤ÇËÌ³¤Æ»¤¬2¼«¼£ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÈÇ¡ä¡ÖÊª²Á²ÈÄÂ¡×°ø»Ò¡¿¡ÖËÉºÒ¡×°ø»ÒTOP50
¤Ê¤ª¡¢É¾ÅÀ¤Ïº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë:100ÅÀ¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë:75ÅÀ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤:50ÅÀ¡¢ÉÔËþ¤Ç¤¢¤ë:25ÅÀ¡¢ÂçÊÑÉÔËþ¤Ç¤¢¤ë:0ÅÀ¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¼¨¤¹¡£
