ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¡×ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î²¸»Õ¡¦·ª»³±Ñ¼ù»á¤ò½ËÊ¡¡Ú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¡Û
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£´¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï·ª»³´ÆÆÄ¤ËÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡££²£°£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï·ª»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£²¸»Õ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¿´¤«¤é¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤´¸ùÀÓ¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯½©¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö´¬Åì¡¦ÂçÃ«¤ò£±°Ì¤Ç¶¯¹Ô»ØÌ¾¡£Åö»þ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿·ª»³»á¤ÏÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¡ÖËÝ°Õ¤µ¤»¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Îº²¤òÅÁ¤¨¤¿¡£À¤³¦¤ÎÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«·¯¤ÎÌ´¡£°ì½ï¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤éÆüËÜ¥Ï¥àµåÃÄ¤¬È¯°Æ¤·¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿·¯¡¡Ì´¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ò»ý»²¤·¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤Î°éÀ®¥×¥é¥ó¤òÄó¼¨¡£ÆþÃÄ¤Ø¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Îµå³¦¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤é¤Î¡ÖÆóÅáÎ®ÈãÈ½¡×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ª»³»á¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÂçÃ«¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÅêÂÇ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£±£¶Ç¯¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ£±£°¾¡¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ£²£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¸Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¼çÀï¾ì¤ò°Ü¤·¡¢£´ÅÙ¤Î£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÌ¾¼Â¤È¤âÀ¤³¦°ì¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ÆÍ¥¾¡¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÂçÃ«¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿ºÓÇÛ¤Ï¡¢·ª»³´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¢¡·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£´·î£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¾®Ê¿»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£´ºÐ¡£ÁÏ²Á¹â¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£¸£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ£¸£¹Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡£¤á¤Þ¤¤¤äÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¦¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£¹£°Ç¯¤Ë£²£¹ºÐ¤Ç°úÂà¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢Çò²ªÂç·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£²Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡£Æ±Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç°éÀ®¤·¤¿¡££²£±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂàÇ¤¤·¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤ÇÂçÃ«¤é¤òÍÊ¤·¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤êÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¡£¥×¥íÄÌ»»£´£¹£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£·ÂÇÅÀ¡£´ÆÆÄÄÌ»»£±£´£±£°»î¹ç¤Ç£¶£¸£´¾¡£¶£·£²ÇÔ£µ£´Ê¬¤±¡£
¡¡¡¡¢¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡¡ÆÀÉ¼Î¨¾å°Ì
¡ÊÍ¸úÅêÉ¼¿ô£±£µ£°¡¡ÅöÁªÉ¬Í×¿ô£±£±£³¡á£·£µ¡ó¡Ë
·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡¡£±£±£´É¼¡¡£·£¶¡¥£°¡ó
²¬ÅÄ¡¡¾´ÉÛ¡¡¡¡£¹£µÉ¼¡¡£¶£³¡¥£³¡ó
Ä¹ÃÓ¡¡ÆÁ»Î¡¡¡¡£¹£µÉ¼¡¡£¶£³¡¥£³¡ó
¥Ö¡¼¥Þ¡¼¡¡¡¡¡¡£¶£±É¼¡¡£´£°¡¥£·¡ó
°Â¿Î²°½¡È¬¡¡¡¡£³£¶É¼¡¡£²£´¡¥£°¡ó
Ã«Âô¡¡·ò°ì¡¡¡¡£³£µÉ¼¡¡£²£³¡¥£³¡ó
ÂçÂô¡¡·¼Æó¡¡¡¡£³£´É¼¡¡£²£²¡¥£·¡ó
¼ÆÅÄ¡¡·®¡¡¡¡¡¡£³£²É¼¡¡£²£±¡¥£³¡ó