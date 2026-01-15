ÀîÁê¾»¹°»á

¡¡º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤ÇÀ¤³¦µ­Ï¿¤ÎÄÌ»»£µ£³£³µ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀîÁê¾»¹°»á¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡¢Æ±ÉôÌç¤ÇºÇÂ¿¤Î£²£µ£´É¼¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤È£²É¼Â­¤é¤º¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¡¡ÀîÁê»á¤ÏÍ­¸úÅêÉ¼¿ô£³£´£±É¼Ãæ£²£µ£´É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁªÉ¬Í×¿ô£²£µ£¶É¼¤Ë¤ï¤º¤«£²É¼Â­¤ê¤º¡£ÆÀÉ¼Î¨¤ÏÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê£·£µ¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢£·£´¡¥£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢£µÇ¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¼Ô¡£¤½¤Î¸å£±£µÇ¯´Ö¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀîÁê»á¤Ïº£Ç¯¤¬£±£µÇ¯ÌÜ¡£¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¢¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡¡ÆÀÉ¼Î¨¾å°Ì

¡ÊÍ­¸úÅêÉ¼¿ô£³£´£±¡¡ÅöÁªÉ¬Í×¿ô£²£µ£¶¡á£·£µ¡ó¡Ë

ÀîÁê¡¡¾»¹°¡¡£²£µ£´É¼¡¡£·£´¡¥£µ¡ó

µÜËÜ¡¡¿µÌé¡¡£²£³£²É¼¡¡£¶£¸¡¥£°¡ó

¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡¡£²£²£²É¼¡¡£¶£µ¡¥£±¡ó

·¬ÅÄ¡¡¿¿À¡¡¡£±£µ£²É¼¡¡£´£´¡¥£¶¡ó

¾å¸¶¡¡¹À¼£¡¡£±£´£µÉ¼¡¡£´£²¡¥£µ¡ó

¾¾Ãæ¡¡¿®É§¡¡£±£°£°É¼¡¡£²£¹¡¥£³¡ó

°¤Éô¿µÇ·½õ¡¡¡¡£¸£µÉ¼¡¡£²£´¡¥£¹¡ó

£Ô¡¦¥í¡¼¥º¡¡¡¡£¸£µÉ¼¡¡£²£´¡¥£¹¡ó