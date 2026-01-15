¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë½¸·ë¡ÖIDOL RUNWAY¡×FRUITS ZIPPER¡¦AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é·èÄê Âè2ÃÆ²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¿Íµ¤¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë ¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë2026 Supported by TGC¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡õ¥é¥¤¥Ö 25Ç¯³«ºÅ»þ¤Î²Ú¤ä¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸
Âè1ÃÆÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½Ð±é¼Ô¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£AKB48¤«¤é¤Ï¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¢È¬ÌÚ°¦·î¤Î5¿Í¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢iLiFE!¤«¤é¤ÏÊ¡´Ý¤¦¤µ¡¢¾®·§¤Þ¤à¡¢½ãÎæ¤ß¤¡¢SWEET STEADY¤«¤é¤Ï±üÅÄºÌÍ§¡¢±öÀîè½À¤¡¢MORE STAR¤«¤é¤ÏÃæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Jams Collection¤«¤é¤ÏÄÅÂåÈþ·î¡¢¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡¢AVAM¤«¤é¤Ï·î¿¼Çµ°¼¡¢Devil ANTHEM.¤«¤é¤Ï¿åÌîÆ·¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 11¡§00¡¿³«±é 12¡§00¡¿½ªÎ» 16¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ê¢©150¡Ý0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2¡Ý1¡Ý1¡Ë
¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³ Â¾
¡¦½Ð±é¼Ô¡§¾®·ªÍ°Ê¡ÊAKB48¡Ë¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡ÊAKB48¡Ë¡¢º´Æ£åºÀ±¡ÊAKB48¡Ë¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡ÊAKB48¡Ë¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡ÊAKB48¡Ë¡¢Ê¡´Ý¤¦¤µ¡ÊiLiFE!¡Ë¡¢¾®·§¤Þ¤à¡ÊiLiFE!¡Ë¡¢½ãÎæ¤ß¤¡ÊiLiFE!¡Ë¡¢±üÅÄºÌÍ§¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢±öÀîè½À¤¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡ÊMORE STAR¡Ë¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡ÊMORE STAR¡Ë¡¢ÄÅÂåÈþ·î¡ÊJams Collection¡Ë¡¢¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡ÊJams Collection¡Ë¡¢·î¿¼Çµ°¼¡ÊAVAM¡Ë¡¢¿åÌîÆ·¡ÊDevil ANTHEM.¡Ë¡¢°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡ÊToi Toi Toi¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¡ÊToi Toi Toi¡Ë¡¢´Ý»³ÍöÆà¡Êfav me¡Ë¡¢ßºÀîÉñ¹á¡Êfav me¡Ë¡¢µ×ÊÝÎç²»¡Êlog you¡Ë¡¢Ê¡ËÜ¤ì¤ß¡Êlog you¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ¤Ò¤Ê¤¿¡Ê²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ë¡¢Âç¿¹è½½ï¡ÊMa¡ÇScar¡ÇPiece ¡Ë¡¢°¤ÉôºÚ¡¹¼Â¡¢ÃæÀî¿´ Â¾
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖIDOL RUNWAY COLLECTION 2026¡×Âè2ÃÆÈ¯É½
