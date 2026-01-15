syudou¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ·èÄê
syudou¤¬7·î20Æü¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¡ãsyudou Live 2026¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð9¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D.¡¡·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖË½Ïª¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤·¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤òÁý¤·¤¿syudou¤¬¼¡¤ËÄ©¤à¤ÏTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡¢5ÂçÅÔ»Ô¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿syudou¡¢º£·î¤Ë¤ÏAooo¡¢Chevon¡¢¿ÜÅÄ·ÊÆä¡¢¤¹¤ê¤£¡¢DREAMERS¡¢NOMELON NOLEMON¡¢¤Ê¤È¤ê¡¢YOASOBI¤ò¾·¤¤¤¿syudou¥¥å¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPENTATONIC¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£7·î¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢syudou¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ösyudou¾¦Å¹¡×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãsyudou Live 2026¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡ä
2026Ç¯7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡§TOYOTA ARENA TOKYO
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§8,800±ß (Á´ÀÊ»ØÄê)
syudou¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ösyudou¾¦Å¹¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¡§1·î15Æü(ÌÚ) 18:00¡Á1·î22Æü(ÌÚ) 23:59
¡ÖË½Ïª¡×
2026.01.20(²Ð)22:00 Relase
syudou ¾¦Å¹ / A-Sketch
https://syudou.lnk.to/bakuro
¡¦¡ÖË½Ïª¡×Pre-Add/Pre-Save/Pre-Order¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´Ö¡§1/13(²Ð)22:15¡Á1/20(²Ð)21:59
ÂÐ¾ÝÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§iTunes/Apple Music/Spotify/Amazon Music/YouTube Music
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ(ËÜ¿Í²èÁü)
ÃêÁª¡§¡ÖË½Ïª¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëJK¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ (50Ì¾ÍÍ)
¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó£²·¸¡Ù
¢ãÊüÁ÷Æü»þ¢ä
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¡Ê²Ð¡Ë 21»þ¡Á21»þ54Ê¬
¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
Ê¡»ÎÁóÂÁ
µÈÀî°¦
ÀµÌ¾ËÍÂ¢
ÃÝºâµ±Ç·½õ
ÂÀÅÄè½ºÚ
Ã«¸¶¼·²»
ËÜÂ¿ÎÏ
µÈ¸¶¸÷É×
¿ÀÈøÍ¤
Ì£ÊýÎÉ²ð
¿á±ÛËþ
¡¡¡¡¡¦
¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥
ÄÅÅÄ´²¼£
½ï·ÁÄ¾¿Í
Â¾
¢ãµÓËÜ¢ä
¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥ë¡¼¥àÊý¼°
°¤Éôº»Ìí²Â
°¤ÉôÎ¿Âç
ÅçºêÅÎ¹á
¢ã¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¢ä
syudou¡ØË½Ïª¡Ù¡Êsyudou¾¦Å¹ / A-Sketch¡Ë
¢ã¸¶°Æ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¢ä
°Â±Ê±Ñ¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡Ê¡ØÂç±ü¡Ù¡¢¡Ø£±£¹£¹£µ¡ÁÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï30Ç¯µßÌ¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¡Á¡Ù¡¢¡Ø¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×SP 30Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡ÁÅìµþ¡¦ºë¶ÌÏ¢Â³ÍÄ½÷Í¶²ý»¦¿ÍÈÈ¡¦µÜºê¶Ð¤ÎÆùÀ¼¡Á¡ÙÂ¾¡Ë
¢ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¢ä
ÃæÂ¼Î¼ÂÀ¡Ê¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡ÙÂ¾¡Ë
¢ã±é½Ð¢ä
´äÅÄÏÂ¹Ô¡Ê¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡ÙÂ¾¡Ë
¿¢ÅÄÂÙ»Ë¡Ê¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¡¢¡Ø¤Ð¤é¤«¤â¤ó¡ÙÂ¾¡Ë
Â¾
¢ãÀ©ºî¢ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¢ãÀ©ºîÃøºî¢ä
¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.fujitv.co.jp/tokyopd/
¡Ú¸ø¼°X¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û¡÷tokyopd_fujitv
¡ãsyudou¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPENTATONIC¡×¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI
OPEN 13:00 / START 14:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§1Æü·ô¡§\9,800 / 2ÆüÄÌ¤··ô¡§\18,500±ß
½Ð±é¡§
1/24(ÅÚ)DAY1
syudou / ¤¹¤ê¤£ / DREAMERS (Ayase, syudou, ¤¹¤ê¤£, ¥Ä¥ß¥) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI
1/25(Æü)DAY2
syudou / Aooo / Chevon / ¿ÜÅÄ·ÊÆä / ¤Ê¤È¤ê
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
SOGO TOKYO 03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 ¡¿ 16:00¡Á19:00¡¡¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ A-Sketch Inc. / À©ºî Intergroove Productions Inc.
