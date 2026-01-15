¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡¢²þÌ¾¸åºÇ½é¤ÎEP´°À®¡Ö¡È»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¡×
ºä¸ýÍË¾¤«¤é¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤Ø¨¡¨¡¡£
2026Ç¯¤Ç²»³Ú³èÆ°11Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼9Ç¯¡¢2·î20Æü¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤Ï¡¢º£Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØÌ¾Á°¡Ù¤Ï¡¢²þÌ¾¸å¤ÎºÇ½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒÂè°ìÃÆ¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¾Ï¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶Ê¤ËÂ÷¤·¤¿¡¢Èà½÷¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤³¤¦¡£
¨¡¨¡²þÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥µ¥«¥°¥Á:²»³Ú³èÆ°10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Î1·î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Ëö¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¸µÒ¤ÎÌÌ¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¿·¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹ÂÇ³«ºö¤ò¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Î°ì¤Ä¤¬²þÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä¹Ç¯½êÂ°¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¿·¤·¤¤¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ø¡£
¥µ¥«¥°¥Á:2025Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤¿¤Ö¤óÀ¤´Ö¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ã¤Æ²¿¤À¡©¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ÖÁ´ÉôÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Åìµþ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡¢¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¿±þ¤Ã¤Æ¡£
¥µ¥«¥°¥Á:²¿¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Öº¤ÏÇ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£º£¸«¤Æ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢ËÜÆüÉÕ¤±¤ÇÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢¤¸¤ï¤¸¤ïÍè¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥Ù¥ëÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î´é¤Ä¤¤È¤«¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¤¢¤¢¡¼¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ´Á³¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â1Ç¯¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿ÍÁ°¤Ç¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¸øÉ½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍ§Ã£¤â¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö²þÌ¾¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»ä¤ÎÌç½Ð¤ò¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Î¤È°ì½ï¤À¤«¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¾¤Ë¸õÊä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥«¥¿¥«¥Ê°Ê³°¤Ë¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²£Ê¸»ú¤È¤«¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢²ñµÄ¼¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»úÌÌ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥¿¥«¥Ê¤¬°ìÈÖ¥Ñ¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥´¤âÀÎ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Å·»È¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼ãÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥í¥´¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³ÂÎ¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¸»ú¼«ÂÎ¤âÉ÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Á³ÂÎ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¥¢¡×¤¬±©¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¥µ¥«¥°¥Á:³Î¤«¤Ë¡£±©¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£¤«¤é¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¨¡¨¡°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦(¾Ð)¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¡¢¤È¤Æ¤âÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥µ¥«¥°¥Á:ÑÛ¡¹¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬¡Ö¹¥(¤¸¤ç¤·)¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿Ëç¤â¤¢¤Ã¤¿¸õÊä¤«¤é¤³¤ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¼«Ê¬¤Ï14ºÐ¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹µÏ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Æ¤¬µÇ°¤Ë»£¤ë¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇºîÉÊ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤ÆEP¤Ï4¶ÊÆþ¤ê¡£Á´¶Ê¤·¤Ã¤«¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤É¤ó¤ÊEP¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¿·ÂÎÀ©¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ìÈ¯ÌÜ¤Ï°Õ»×É½¼¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤²»³ÚÀ¤ò100¡óÆÍ¤µÍ¤á¤¿·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬½Ð¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤«¡¢¤ª¼é¤ê¤È¤«¡¢¤ªÌô¤È¤«¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¾Ê¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âº£¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ñ¤¤¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÉ½¸½¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡£
¨¡¨¡ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤à¤¤À¤·¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡£À¸¤È»à¤ÎÉ½¸½¤È¤«¤â½Ð¤ÆÍè¤ë¤·¡£¤½¤·¤Æ¶ÊÄ´¤Ï¸«»ö¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Á´¶Ê°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤·¤«¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¥µ¥«¥°¥Á:Á´°÷¡¢¤´»ØÌ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡½çÈÖ¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º1¶ÊÌÜ¡Ö¹õÄ³¡×¡Ê¤³¤¯¤Á¤ç¤¦¡Ë¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤ì¤Ï»ä¤¬°ìÈÖÃçÎÉ¤·¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥®¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢³Áß· ½¨µÈ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¿·¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ãç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÄ°¤«¤»¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º½¨µÈ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤ÎÉ½¸½¤Ï¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤µ¤¯¤Ã¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþº²¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÊ¬¸ü¤¤¡¢¥¨¥â¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤é¡¢µ¤¹çÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤µ¤µ¤¯¤ì¤À¤Ã¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤µ¤»¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¥µ¥¦¥ó¥É¼«ÂÎ¤â¿·¶ÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¤´¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï1¶ÊÌÜ¤ÎÍ½Äê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì1¶ÊÌÜ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡¢1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¡Ö²Î¤ò²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤¬1¶ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤À¤È¡¢¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î¶Ê½ç¤Ç¤¹¤´¤¤Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¹õÄ³¡×¤Î¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡¢½¨µÈ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¡©
¥µ¥«¥°¥Á:ºÇ½é¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»ä¤¬¸°È×¤ÇÃÆ¤¤¤¿¤â¤Î¤òLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£½¨µÈ¤µ¤ó¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥®¥¿¡¼¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¶Ê¤¬1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹õ¤¤°áÁõ¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¡¹Åª¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Î¤µ¥æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ë¾Êó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿Æü¤Ë¡¢½ÂÃ«¤ÇËÜÅö¤Ë¹õ¤¤Ä³¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Ï¤µ¥æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¶È¼ï¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢2024Ç¯¤Î½é¤á¤ËÂÐ¥Ð¥ó¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ä¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÃý¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤µ¥æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤«¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉÅé¤¹¤ë»×¤¤¤Ë¤Ï²¿¤ÎÃÇ¤ê¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¿¼¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·Ê¿§¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤µ¥æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬°ì¿Í¤À¤±¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤â¤µ¥æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¹õ¤¤Ä³¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Ç¤â¤½¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÄ»È©¤Ç¡£¿§¡¹·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤º¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¡¢Ì¿¤ÏÃ»¤¤¤è¤È¤«¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤«¡£¤¹¤´¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤²¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ë¶Ê¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¥é¥¤¥Ö¤Ç²½¤±¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ï¡¢¸ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇºÇ¸å¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¤Í¡£3¶ÊÌÜ¡ÖLife Goes On¡×¤Ï¡©
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤ì¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÈ¬¾æÅç¤Ë¶Êºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¢ö¥é¡¢¥é¥é¥é¥é¥é¡¢Life Goes On¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤°½ñ¤¤¤Æ¡£Àª¤¤¤Î¤Þ¤ÞSNS¤Ë¾å¤²¤¿¤é¡¢ÆÃ¤ËÆ±À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯²»¸»²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âËè²óÈäÏª¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤¬¤Ò¤°¤Á¤±¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¤È²»¸»¤òºî¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤«¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤Î¶Ê¤¬EP¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤âÄ¹¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½çÈÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ï¤ê¤È¥µ¥¯¥Ã¤È½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡£Ä¹¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤ª¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Æ±À¤Âå¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥ß¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤É¤ó¤Ô¤·¤ã¡£Æ±À¤Âå¤òÎå¤Þ¤¹±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥«¥°¥Á:»ä¤Ï¡¢¤É¤Î¶Ê¤âÆüµ´¶³Ð¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Î»ä¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤ÈÆ±À¤Âå¤ËÆÏ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£Æü¤¬¥À¥á¤Ç¤â½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤Ë¤ÏÀ¸¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Õ¥©¡¼¥¡¼¤Ê¶ÊÄ´¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¹õÄ³¡×¤È¤Ï°ì¸«¿¿µÕ¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÂÐ¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·Ý½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë½ñ¤±¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ4¶ÊÌÜ¤¬¡Ö²Î¤ò²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤Î¶Ê¤Ï¼Â¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾åµþ2Ç¯ÌÜ¤Î¡¢Âç³Ø2²óÀ¸¤Î»þ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï(²»³Ú¤ÈÊÙ¶¯¤Î)Î¾Î©¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡È¥É¡¼¥à¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¤¤¤¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÃÏµå¤Þ¤ë¤´¤È¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤Ë²Î¤ò¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡»þÂåÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢²Î¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡£
¥µ¥«¥°¥Á: ¡ÈÀ¼¤ò¼º¤¯¤·¤¿¡É¤È¤«¡¢¤½¤ì¤â¥³¥í¥Ê¤«¤éÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ï·ë¹½¥À¡¼¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÌîÂ¼ÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¡ÖXL¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈá¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ö¤³¤Î°Å¤¤¶Ê¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÍÛ°ìÏº¤µ¤ó¤«¤éÂè°ì¹Æ¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤¦¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Î¤ï¤»¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±Ç¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦²½¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¤³¤Î¶Ê¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¤éÁêÅö¤Ø¥ô¥£¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£²Î»ì¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤·¡£
¥µ¥«¥°¥Á:1¶ÊÌÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥Ã¤È³«¤±¤Æ»Ï¤á¤¿¤¤¤«¤é¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â½ª¤ï¤êÊý¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢EP¤ÎºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤·¤«¤â¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥«¥°¥Á:º£¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¢ö¥é¥é¥é¥é¡Á¤Ã¤Æ²Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ê©¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤¢¤Î»þ¤Î¡¢¤É¤³¤Ø¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤È¤«¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾º²Ú¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¶Ê¤ÇEP¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2¶ÊÌÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡ÖÌ¾Á°¡×¡£¤³¤ì¤¬4¶Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿·ÂÎÀ©°ìÈ¯ÌÜ¤Ç²þÌ¾¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºî¶ÈÅª¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·è°Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ð¸ç¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²»³Ú²È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å²»³Ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢3¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¶Ê¤òºÇ¸å¤Ë½ñ¤²¼¤í¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë·é¤¤¶Ê¤Ç¡¢¶ÊÄ´¤Ï·Ú¤ä¤«¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆâÌÌ¤ò½Ð¤·¤¿²Î¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ´ÝÍç¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¡© ¤½¤ì¤È¤â¶ì¤·¤¤ºî¶È¤À¤Ã¤¿¡©
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤Î¶Ê¤¬°ìÈÖ¡¢(²Î»ì¤Î)¥Î¡¼¥È¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤¬µÚ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°î¤ì½Ð¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢É®¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶Ê¤Ë´°·ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥Ó¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤½ñ¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê°ì¹Ô¤È¤«¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤â¤¦Á´Éô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¡È¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¸À¤ÎÍÕ¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎËÂ¤¤¤À²Î»ì¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖLife goes on¡×¤Ë¤â¡È¸À¤ÎÍÕ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÀÍÕ¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡È9000²óÌÜ¤Îmoonlight¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿»þ´ü¤°¤é¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ9000ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£24ºÐ¡ß365Æü¤Ç¡£
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤¡£ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Á¤ç¤¦¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¡£24ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¿·ÂÎÀ©¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Ç¯Îð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¶ÊÌ¾¤Ë¤·¤Æ¡¢14ºÐ¡¢15ºÐ¡¢16ºÐ¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î±äÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿ÆüÌÜ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÄ´¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÌ¾Á°¡×¡£¤â¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Û¤ó¤È¤Ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤Ç¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤«¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë´¶¤¸¤âÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¾Á°¥¿¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥°¥Ã¥º¤òºî¤í¤¦¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï±üÅÄÌ±À¸¤ÈºØÆ£ÍÂÀ¡£¤¹¤´¤¤¿Í¡¢¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ë»þ¤Ë¡¢Ì±À¸¤µ¤ó¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö°ì¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¿´ºÙ¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÌ±À¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Î¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦»þ¤Ë¤½¤Î¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¤â¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Ì±À¸¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ñ¥Á¥ó¤È¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÇÏ¼¯¤Ê¤Õ¤ê¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì±À¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥À¥á¸µ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤òÅê¤²¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¿¤Ö¤óÌ±À¸¤µ¤ó¤â¡¢»ä¤¬Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£±éÁÕ¤â¡¢ÍÂÀ¤µ¤ó¤Î¸°È×°Ê³°¤Î³Ú´ï¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡£»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÄ»È©¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ±À¸¤µ¤ó¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢Ã¯¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¡£
¨¡¨¡¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡£
¥µ¥«¥°¥Á:²»¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤¤¤¤4¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ã¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡ä¤Ï¡¢1·î30Æü¤Ë½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤³¤ì¤â¡ÖÌ¾Á°¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¯¡©¡×¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£°ì²ó¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤·¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯¤Î½©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÆ±À¤Âå¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¡£3ËÜ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢·Ú²»Éô¤ÎÎý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÎý½¬¤Ë²¿²ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½ÐÍè¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯²¼¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½é¤á¤Æ¡£
¨¡¨¡¤ª¤ª¡£¤¤¤è¤¤¤èÇ¯¾å¤Ë¡£
¥µ¥«¥°¥Á:¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢²»³ÚÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢º£»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤Ã¤Æ°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä°Ê³°¤Ï¤ß¤ó¤Ê²»ÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤ÎÍê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤×¤ê¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·¶Ê¤âÄ°¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡©
¥µ¥«¥°¥Á:¤Ï¤¤¡£Àä»¿À©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÜËÜ±ÑÉ×
Digital EP¡ØÌ¾Á°¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÖÌ¾Á°¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®¡§https://lnk.to/namae
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1.¹õÄ³
2.Ì¾Á°
3.Life Goes On
4.²Î¤ò²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.sakaguchiami.com/2026/
¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡×¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)
»þ´Ö¡§³«¾ì18:15 / ³«±é19:00
³«¾ì¡§½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
ÎÁ¶â¡§Á´¼«Í³5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§12·î20Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ / ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ / ¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È / SMA TICKET
https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/
