²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö
¡¡²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎºÂÀÊ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬15Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ÎÍ×µá³Û¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÌó2700Ëü±ß¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥à¥¨¥ê¥¢¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´»î¹ç¤Ç´°Çä¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤òµá¤á¤ë50Ëü°Ê¾å¤Î½ðÌ¾¤¬¸©¤ä¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¡Ê¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¡Ë5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÂÀÊ¤ÎÁýÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¿¤á¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ç¤¤ëÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎºÂÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥á¥¤¥ó¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦¤Î¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤½¤³¤Ë°Ø»Ò¤òÃÖ¤±¤Ð1000ÀÊ¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¡×
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î¾òÎã¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤ÇÁýÀß¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2026Ç¯8·î～2027Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î1¥«·î¤«2¥«·î¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÎÍ×µá³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°Ê³°¤Î¼ç¤Ê»ö¶È¤Ç¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÎÁí¹ç¿ä¿Ê¤¬Ìó5²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤¬2ÊØÆ±»þ¤ËÈ¯Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜÀß·×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤¬Ìó6800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎÀ×ÃÏ¤ËËÉºÒÎÓ¤òÂ¤À®¤¹¤ë»ö¶È¤¬Ìó1²¯±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Í×µá³Û¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ÇÌó8195²¯±ß¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤ò5.5¡ó¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî3ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Î½¢Ç¤¸å¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤¹¡£