¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹¡ªTSURUBE BANASHI 2026

¥¢¥¿¥ê¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØTSURUBE BANASHI 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï½é¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Î3¤«½ê¤Ç¾å±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ö½ÂÃ«¥¸¥¡¥ó¡¦¥¸¥¡¥ó¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ß¡¢º£¤äÈà¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ø±é¡ØTSURUBE BANASHI¡Ù¤¬º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡£
ÍÌ¾ÌµÌ¾¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢ÄáÉÓ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæËÜ¤Ê¤·¡¢2»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¿´öÂ¿¤ÎÈ¸¤ÎÁÇ¡Ê¤â¤È¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄáÉÓ¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ä¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÎ®¥â¥Îºî¤ê¤Î¿À¿ñ¤ò·à¾ì¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸ø±é
²ñ¾ì¡§KAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì ¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¦3·î1Æü(Æü)
º£²ó¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¸ø±é¡£
²£ÉÍ¸µÄ®¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿·à¾ì¤Ç¡¢ÄáÉÓ¤ÎÏÃ·Ý¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¸ø±é
²ñ¾ì¡§Æü·Ð¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î)¡¦3·î3Æü(²Ð)
Âç¼êÄ®¤ÎÆü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
Ê¿Æü¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤É¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¸ø±é
²ñ¾ì¡§¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î22Æü(Æü)
¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï4Æü´Ö¤Î³«ºÅ¡£
Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
½Ð±é¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§»ØÄêÀÊ 8,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Î¤ßAÀÊ(6,500±ß)¤¢¤ê
¢¨6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 10:00¡Á
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼
´ë²èÀ©ºî¡§¥Ç¥ó¥Ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥¢¥¿¥ê¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö´¶¡£
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡ÖTSURUBE BANASHI 2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
