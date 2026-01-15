Á´Å·¸õ·¿¤Î¥Æ¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡ª¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×
¸½ºß¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×¤Î²þ½¤¹©»ö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×
¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×¤Ï2026Ç¯3·îÃæ½Ü¡¢Á´Å·¸õ·¿¤Î·à¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
¹©»ö´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯3·îÃæ½ÜÍ½Äê
·Á¾õ¡¦³°·Á¡§¹â¤µ10m¡¡ºÇÂçÉý30m¡¡ÊÑ·ÁÂ¿³Ñ·Á
±ä¾²¡Ê¥Æ¥ó¥ÈÆâ¡ËÌÌÀÑ¡§Ìó600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢´Þ¤à¡Ë
ºÂÀÊ¿ô¡§Ìó300ÀÊ¡Ê¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡Ë
»Ü¹©¶È¼Ô¡§»³¸ý»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ºÙÅÄ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×¾ÜºÙ¡§https://metsa-hanno.com/place/237/
¢¨º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹
²þ½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´Å·¸õ·¿¤Î·à¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¸÷¤ä²»¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÏÁ´Å·¸õ·¿¥Æ¥ó¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿4m¡ß7m¤ÎLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êª¸ì¤Î¾å±Ç¤Ê¤É¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¡£
¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÉ²ÃÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¡¦¸÷¡¦²»¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÓÇ½»Ô¤Î¡ÖÀ¾Àîºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ìó300ÀÊÊ¬¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÈ÷¤¨¡¢±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤â¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¤¬³Ú¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡Ë°Â¿´¤Î¡ÖÁ´Å·¸õ·¿¥Æ¥ó¥È¡×¤ò´°È÷
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤á¡¢¹¤µÌó600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥Æ¥ó¥È¤òÀßÃÖ¡£
Âç·¿¥Æ¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢±«Å·»þ¤ä¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Å¬¤Ê´Õ¾Þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÓÅ·»þ¤Ï¾å±é¡¦¾å±Ç¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡Ë1Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ë
¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Î¾å±Ç¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±ÇÁü±é½Ð¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¡£
1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤´¶Æ°¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡ËºÇ¿·¤Î¡Ö¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¡¦±ÇÁü¡×¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶
4m¡ß7m¤ÎLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¿·¤¿¤Ê²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£
±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²»¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤¬¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤ëÎ¹¿Í¤¿¤Á¤ò¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È4¡Ë¡ÖÀ¾Àîºà¡×¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
µÒÀÊ¤Ë¤ÏÈÓÇ½»Ô¤¬¸Ø¤ë¡ÖÀ¾Àîºà¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¤òÌó300ÀÊÊ¬ÀßÃÖ¡£
¿¹ÎÓÊ¸²½ÅÔ»Ô¡¦ÈÓÇ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÚ¤Î¹á¤ê¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
À¾Àîºà¤È¤Ï
¡ÖÀ¾Àîºà¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©»º¤ÎÍ¥ÎÉÌÚºà¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚºà¡£
¹¾¸Í¤ÎÂç²Ð¤ÎÉü¶½ÍÑºà¤È¤·¤Æ¡¢ÈÓÇ½¤ò´Þ¤àºë¶Ì¸©¤ÎÆîÀ¾Éô¤«¤éÌÚºà¤òÈµ¤Ë¤·¤Æ¹¾¸Í¤ØÎ®Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹¾¸Í¤ÎÀ¾¤ÎÊý¤ÎÀî¤«¤é¤¯¤ëºà¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡ÖÀ¾Àîºà¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Å·¸õ·¿¤Î¥Æ¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢4m¡ß7m¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëË×Æþ·¿¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¡ª
2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¨¥ó¥Þ¤Î·à¾ì¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
