¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½»¤à¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Ï¡¢±º°Â»Ô¤ÈÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤¬Ï¢·È¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö±º°ÂéºÂç¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÏ¢·ÈÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
¾ì½ê¡§¥¢¥È¥ì¿·±º°Â 1F¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾´ÛÆâ
¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤¬¸«¤¨¤ë¡©¡×¡£
¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤Ë¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤°ÕÌ£¤äÈ¯¸«¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Ç¤Ï¡¢±º°Â¤Î¤Þ¤Á¤ò¥¢¡¼¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Field of Feast¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¡Ë
¾ì½ê¡§1F ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§³ßÂ¼Éç¼Â¡ÜÏ¡ÞäË§¿Î¡Ü³ßÂ¼¸¦µæ¼¼
¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤ò·úÃÛÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤Þ¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¶õ´ÖÁõÃÖ¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹ to ¥Ù¥ó¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¾ì½ê¡§1F ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹
¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤òµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡Ö¾ì½ê¡×¤ØÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤ä»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬À©ºî¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¤¥¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤ß
¾ì½ê¡§´ÛÆâ¡Ê1F¡Ë
¤«¤Ä¤Æ³¤¤À¤Ã¤¿ËäÎ©ÃÏ¡¦±º°Â¤Ë¡¢¡ÖÁÛÁü¤Î³¤¡×¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó6,000¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¤Î´ÛÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¡¢¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤à¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡×Ï¢·ÈÅ¸¼¨¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½»¤à¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª¥¢¥È¥ì¿·±º°Â¡Ö±º°ÂéºÂç¥¢¡¼¥È¥¦¥£¡¼¥¯¡× appeared first on Dtimes.