»³·Á¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿Ä¹°æ»Ô¤Ç¡¢15Æü¤«¤éÈ¯Á÷ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ï¸©Æâ¤Ç½é¤á¤ÆÇÛÉÛ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°æ»Ô¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê3080±ßÊ¬¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÁ´»ÔÌ±¤ª¤è¤½2Ëü4000¿Í¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£È¯Á÷ºî¶È¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1·îÃæ¤ËÁ´À¤ÂÓ¤Ø¤ÎÇÛÉÛ¤ò´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤Ç¤Ï27Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¤Ï¡Ö·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¤¿¤á»ÔÆâ¤ÎÅ¹¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹°æ»ÔÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê²Ý ¿·Ìî¹°ÌÀ²ÝÄ¹
¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤òÌÜÅª¤Ëº£²óÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¥³¥á°Ê³°¤Ë¤âÅ¹¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ä¹°æ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»ÔÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¡Ö¤Ê¤¬¤¤¥³¥¤¥ó¡×¤òÁ´»ÔÌ±¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ëü2000±ßÁêÅö»Ùµë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢3·îÃæ½Ü¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£