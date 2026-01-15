¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¡ªµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×¡Á¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤¡Á
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×¡Á¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤¡Á¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë±üË¼Áí¤Îµµ»³¸ÐÈÊ¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ëÀÅ¼ä¤Î»þ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×¡Á¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤¡Á
¥×¥é¥ó³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¡Á
ÎÁ¶â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ19,800±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡¦ÀÇ¹þ)
Í½ÌóÊýË¡¡§µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëHP¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó°ìÍ÷¤è¤êÁªÂò
¥×¥é¥óURL¡§https://x.gd/AKc8b
¸½Âå¤Î¹âÂ®¤ÇÊØÍø¤ÊÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤òìÔÂô¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¿·¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯À©Åª¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¯À¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¸½Âå¿Í¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÚºß¥×¥é¥ó¡£
¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤È5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î´Ä¶¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬Å±µî¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢²û¤«¤·¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÌÌ¤Ç¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µµ»³¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤òµ¤·¤¿¼ê°ú½ñ¤âÇÛÉÛ¡£
ÄÌ¾ï10»þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬11»þ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÆÃÅµ¤âÉÕ¤¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¦±üË¼Áí¤Îµµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡£
É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åò½É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹»Ò°é¤ÆÁí¸¦Ç§Äê¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Ó¡¼¤Î¤ª½É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë°Â¿´¤Î½É¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kameyamaonsen.jp/
µµ»³²¹Àô¥ê¥È¥ê¡¼¥È
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëËÜ´Û¤È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡¢¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡£
µµ»³¸ÐÈÊ¤Ç¤Î¥è¥¬¤ä¿¹ÎÓÍá¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î´ä¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥»¥é¥Ô¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤¤ä¥ê¥È¥ê¡¼¥È¸¦½¤¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£
µµ»³²¹Àô¥ê¥È¥ê¡¼¥ÈURL¡§https://www.kameyamaonsen.jp/retreats/
¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³
2023Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£
6,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ï¤º¤«6Åï¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÇÛÃÖ¡£
ÀéÍÕ¸©½é¤È¤Ê¤ëÁ´ÅïÅ·Á³²¹ÀôÉ÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¹âµ¬³Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢°¦¸¤Æ±È¼²ÄÇ½¤Ê¥³¥¯¡¼¥ó¥Æ¥ó¥È¤ä¡¢Ä¾·Â7m¤ÎÂç¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
1Æü6ÁÈ¸ÂÄê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¤òÄó¶¡¡£
ÀéÍÕ¸©±üË¼Áí¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤Êµµ»³¸Ð¤äºûÀî·ÌÃ«¤Ê¤É¤òÍ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡£
²¹Àô½É¤ä¼«Á³³Ø¹»¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºûÀî¤Î¾åÎ®¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ìÀ¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È·Á¤ÎÆ¶·¢¡ÖÇ»¹Â¤ÎÂì¡¦µµ´ä¤ÎÆ¶·¢¡ÊÀ¶¿å·ÌÎ®¹¾ì¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Èë¶¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤ë¿Í¤ÎÌÀÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¡£
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×¡Á¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤¡Á¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
