SKE48¡¢³èÆ°¼«½Í¤ÎÃæºäÈþÍ´¤Î°®¼ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤òÈ¯É½¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡SKE48¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ëÃæºäÈþÍ´¤¬1¡¢2·î¤Î°®¼ê²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¢¥Á¥é¥³¡¼¥Ç¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæºäÈþÍ´
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¿¶ÂØ¡¦¤´ÊÖ¶âÂÐ±þ ¤ª¤è¤Ó ÃæºäÈþÍ´ ·çÀÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛSKE48¡ØKarma¡Ù¡Ê·à¾ìÈ×¡Ë¸½ÃÏ¤Ç¥È¡¼¥¯²ñ¡¦°®¼ê²ñ¡¢»£±Æ²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¸ø¼°HP¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡ØÃæºäÈþÍ´¡Ù¤Ï³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤ë35th¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¡Ê·à¾ìÈ×¡Ë¸½ÃÏ¤Ç¥È¡¼¥¯²ñ¡¦°®¼ê²ñ¡¢»£±Æ²ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô¤ò·çÀÊ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¿¶ÂØ¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·çÀÊ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ) ËëÄ¥¥á¥Ã¥» / 5Éô¡¦7Éô¡¦8Éô¡¦9Éô
2026Ç¯1·î18Æü(Æü) ËëÄ¥¥á¥Ã¥» /5Éô¡¦7Éô¡¦8Éô¡¦9Éô
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) AICHI SKY EXPO / 1Éô¡¦2Éô¡¦4Éô¡¦6Éô¡¦7Éô
2026Ç¯2·î1Æü(Æü) AICHI SKY EXPO / 1Éô¡¦2Éô¡¦4Éô¡¦6Éô¡¦7Éô
