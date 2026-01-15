¥Á¥§¥ë¥·¡¼¼é¸î¿À¤¬ÀÛ¼éÏ¢È¯¤Ç£²¼ºÅÀ´ØÍ¿¢ª¿·´ÆÆÄ¤¬Á´ÌÌÍÊ¸î¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÏÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½õ¤±¤ë¤³¤È¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÎÂè£±Àï¤Ç¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é£²ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Áä¶Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼é¸î¿À¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï³«»Ï£·Ê¬¡¢CK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤¤À¤½¤¦¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤â¿¨¤ì¤º¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¾·¤¯¤È¡¢49Ê¬¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¸å°ï¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥è¥±¥ì¥¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥í¥·¥Ë¥¢´ÆÆÄ¤Ï·è¤·¤ÆÀÕ¤á¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢28ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£ÊÆÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë41ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¼ºÅÀ¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¥í¥Ö¡Ê¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ë¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥í¥Ö¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¡ØÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£Èà¤Ï¸åÈ¾¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¥»¡¼¥Ö¤¬²æ¡¹¤òÇÔÂà¤«¤éµß¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤ÏÍý²ò¤ÎÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤À¡×
¡¡¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢GK¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×»þ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÌò³ä¤ÏÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£¸°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¡£
