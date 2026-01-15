Ï·µà²½¤Î¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì ¶âÂô¹Á¶á¤¯¤ÎÀÐÀî¸©¤Î½êÍÃÏ¤Ç¹ç°Õ ÀÄ²ÌÉôÌç¤Î°ÜÅ¾Àè Ìó7ha¼èÆÀ¤Ø 2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÀ°È÷ °ÜÅ¾¸å¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¿å»ºÉôÌç2035Ç¯ÅÙ·úÀß
¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤È¶âÂô»Ô¤¬ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂô¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀÐÀî¸©¤Î½êÍÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÀ¾Ç°¤Ë¤¢¤ë¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ï¡¢·úÀß¤«¤é60Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³Âî»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÀÄ²ÌÅï¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬½êÍ¤¹¤ë¶âÂô»ÔÌ«3ÃúÌÜ¤ÎÅÚÃÏ¤ª¤è¤½7¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÀÄ²ÌÉôÌç¤ò°ÜÅ¾¡¢À°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤ä»ÜÀßÌÌÀÑ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Â¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£´ðËÜÀß·×¤Ë¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¡£Ãæ±û»Ô¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿å»ºÊª¤ò°·¤¦·úÊª¤Ï¸½ºß¡¢ÀÄ²ÌÅï¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¶âÂô»Ô¤Ï2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç¤ËÀ°È÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É´ðËÜÀß·×¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£