2025Ç¯12·î¡¢¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ã²ìÎÁÍý¡×¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢15Æü¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Çµë¿©¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¿ÅÚ¤¬¸Ø¤ë¿©Ê¸²½¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈÍÀ¯´ü¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Î¡Ö²Ã²ìÎÁÍý¡×¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ï¤ä¤·¤Ä¤é¤¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Þ¤Ç¿´¤ò¿Ô¤¯¤¹¡ÖÁí¹ç·Ý½Ñ¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÏ¸µ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¡£
¶âÂô»Ô¤ÎÃæ±û¾®³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸101¿Í¤¬¡¢²Ã²ìÎÁÍýµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¤ÎÂçÍ§º´¸çÉû²ñÄ¹¤«¤éÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¡Ö¼£Éô¼Ñ¡×¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤â¡£
»ùÆ¸¡Ö¤Ê¤¼ÉáÄÌ¤Î¤ªÏÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼£Éô¼ÑÏÐ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²Ã²ìÎÁÍýµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¡¦ÂçÍ§º´¸çÉû²ñÄ¹¡ÖÌîºÚ¤È¤¢¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¤ª»®¤À¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Àõ¤¤¤â¤Î¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·Á¤òÀÎ¤Î¿Í¤Ï¹Í¤¨¤Æ¡¢¹¤¤Àõ¤¤¤ªÏÐ¤Ë¤·¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×µë¿©¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤È¤È¤êÆù¤Î¼£Éô¼ÑÉ÷¡×
µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Öµë¿©¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ù¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ã²ìÎÁÍý¤Î¡Ö¼£Éô¼ÑÉ÷¡×¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¡×
µë¿©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ö¤È¤È¤êÆù¤Î¼£Éô¼ÑÉ÷¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¿©¥ê¥Ý¤â¡£
»ùÆ¸¡Ö¤¢¤ó¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ã²ìÎÁÍýµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¡¦ÂçÍ§º´¸çÉû²ñÄ¹¡Ö¼ã¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤ç¤¦¼ø¶È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ã²ìÎÁÍý¤òPR¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×