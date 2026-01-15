¡Ö¥×¥ê²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤¥¤¥¤¥¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö·»µ®´¶¤¬ÇúÎö¡×
M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥×¥ê²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤¥¤¥¤¥¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥ê²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤¥¤¥¤¥¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥ê¥¯¥é¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤©¡ª¡×¡Öº´Ìî¤¯¤ó¤Î·»µ®´¶¤¬ÇúÎö¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡×¡ÖÂÎÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¤ÆÂº·É¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂÎÎÏ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥×¥ê²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤¥¤¥¤¥¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡×º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡¡¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ¾Ìî½ØÂÀ¤µ¤ó¡¢±öºêÂÀÃÒ¤µ¤ó¡Ê¢¨ºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤È½Ð±é¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥È¥ê¥×¥ëS(º´Ìî¡¢Á¾Ìî¡¢±öºê)¤Ç´°Áö¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï5¿Í¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë1¡Á3ËçÌÜ¤Î¥×¥ê¥¯¥é²èÁü¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëÀ®11Ç¯ÌÜ¤ÇÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿º´Ìî¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ëÀ®11Ç¯ÌÜ¤ÇÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¡ÖÌ´¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)