¡Ø£Æ£Á£É£Ò£Ù¡¡£Ô£Á£É£Ì¡Ù¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤Ê¤É´°·ëºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¡ª¡ÚAmazon Kindle¡Û
Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌ¡²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø£Æ£Á£É£Ò£Ù¡¡£Ô£Á£É£Ì¡Ù¡Ø¥Þ¥®¡Ù¤Ê¤É¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢££Æ£Á£É£Ò£Ù¡¡£Ô£Á£É£Ì¡ÊºÇ½é¤Î50´¬¡Ë
²Á³Ê¡§29,700±ß¡Ê300¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
£Æ£Á£É£Ò£Ù¡¡£Ô£Á£É£Ì¡ÊºÇ½é¤Î50´¬¡Ë
¡ÈËâÆ³»Î¡Ê¤Þ¤É¤¦¤·¡Ë¥®¥ë¥É¡É¡Ä¡Ä¤½¤ì¤ÏËâÆ³»Î¤¿¤Á¤Ë¡¢Ãµ¤·Êª¤«¤éËâÊªÆ¤È²¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤òÃç²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥È¥³¥í¡ª¡¡°ì¿ÍÁ°¤ÎËâÆ³»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯½÷¡¦¥ë¡¼¥·¥£¤Ï¡¢²Ð¤òÁà¤ëËâÆ³»Î¡¦¥Ê¥Ä¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤Î¥®¥ë¥É¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥ë¡¼¥·¥£¤ÎÆ´¤ì¡ÈÍÅÀº¤Î¿¬Èø¡Ê¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡Ë¡É¤À¤Ã¤¿!!¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¥ä¥ê¤¹¤®¡ª¡¡ËâË¡³¦°ì¤Î¤ªÁû¤¬¤»½¸ÃÄ¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¤á¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤íËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¢£¥É¥í¥Ø¥É¥í¡ÊÁ´23´¬¡Ë
²Á³Ê¡§32,417±ß¡Ê1,383¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¥É¥í¥Ø¥É¥í¡ÊÁ´23´¬¡Ë
¼«Ê¬¤ò½¹¤¤»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡¢Áþ¤à¤Ù¤¡ÖËâË¡»È¤¤¡×¤òÆ¬¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡¡¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò½»¤Þ¤ï¤»¤¿Ææ¤Î°Û·Á¤ÎÃË¡¦¥«¥¤¥Þ¥ó¡£ËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ëµ²±¤ò¼º¤¤¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¿¤ÀÏ¢Ãæ¤ò¼í¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤ÎÃË¡×¤¬ÈÈ¿Í¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¡¢¸µ¤Î»Ñ¤Ë´Ô¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡Ä
¢£¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡ÊÁ´41´¬¡Ë
²Á³Ê¡§24,354±ß¡Ê499¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡ÊÁ´41´¬¡Ë
¤«¤Ä¤Æ²¦¹ñÅ¾Ê¤¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÀâ¤ÎµÕÂ±¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¡£º£¤â¤Ê¤ª¼¹Ù¹¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª¿Ò¤Í¼Ô¤òÄÉ¤¦¤Ï¡¢²¦¹ñ¤ÎÍ×¡¦°ìµ³ÅöÀé¤ÎÀ»µ³»Î¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¤òÁÜ¤¹°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¸½¤ì¤¿»þ¡¢À¤³¦¤ÎÍÍÁê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤È¤Ó¤¤ê¤ÎËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª ÄË²÷ÌµÈæ¤Î¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢³«Ëë¡ª¡ª
¢£¥Þ¥®¡ÊÁ´37´¬¡Ë
²Á³Ê¡§19,536±ß¡Ê222¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¥Þ¥®¡ÊÁ´37´¬¡Ë
º½Çù¤òÎ¹¤¹¤ë¾¯Ç¯¡¦¥¢¥é¥¸¥ó¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥ª¥¢¥·¥¹ÅÔ»Ô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î½÷À¡¦¥é¥¤¥é¤È¥µ¥¢¥µ¡£2¿Í¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¹Ô¾¦¤¹¤ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¥é¥¤¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥¢¥µ¤Ïº½Çù¤Ç¹Ô¤ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥é¤Ï¸µ¡¦ÅðÂ±ÃÄ¤Î°ìÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¤³¤È¤«¤é¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥é¤Ë¡¢¥¢¥é¥¸¥ó¤Ï¡Ä¡©
¢£¤¦¤·¤ª¤È¤È¤é¡ÊÁ´34´¬¡Ë
²Á³Ê¡§19,822±ß¡Ê204¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¤¦¤·¤ª¤È¤È¤é¡ÊÁ´34´¬¡Ë
Â¢¤ÎÃæ¤Ë¡¢500Ç¯¤âÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÅ²ø¡£¥ä¥Ä¤Ï¤½¤ÎÀÎ¡¢¿Í¤ò¿©¤¤¡¢°¶È¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥ä¥Ä¤ò²ò¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Áó·îÄ¬¡Ê¤¢¤ª¤Ä¤¤¦¤·¤ª¡Ë¡£¤¦¤·¤ª¤Ï¥ä¥Ä¤Ë¤È¤é¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¡Ä¡Ä¡£¤¦¤·¤ª¤È¤È¤é¤ÎÅÁÀâ¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
