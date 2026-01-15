¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡ØH2¡Ù¤Ê¤É¤¢¤À¤Á½¼¤ÎÌ¾ºî¤òÆÃ½¸¡ª¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¡ª¡ÚAmazon Kindle¡Û
Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¤¢¤À¤Á½¼¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤Ê¤É°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¤´°·ëºÑ¤ßºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£Ìîµå¤ÈÎø¡¢¿ÆÍ§¤È²á¤´¤¹ÀÄ½Õ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢²û¤«¤·¤ÎÍÌ¾¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥¿¥Ã¥Á ´°Á´Éü¹ïÈÇ¡ÊÁ´26´¬¡Ë
²Á³Ê¡§15,158±ß¡Ê156¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¥¿¥Ã¥Á ´°Á´Éü¹ïÈÇ¡ÊÁ´26´¬¡Ë
ÅØÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤·»¡¦¾å¿ùÃ£Ìé¤È¡¢²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ëÄï¡¦¾å¿ùÏÂÌé¡£Æó¿Í¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡£ÎÙ¤ÎµÊÃãÅ¹¡ÖÆîÉ÷¡×¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦ÀõÁÒÆî¤È¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£»°¿Í¤Î¡ÖÀÄ½Õ¡×¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¢£H2¡ÊÁ´34´¬¡Ë
²Á³Ê¡§19,822±ß¡Ê204¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
H2¡ÊÁ´34´¬¡Ë
ÈæÏ¤¡Ê¤Ò¤í¡Ë¡¢±ÑÍº¡Ê¤Ò¤Ç¤ª¡Ë¡¢¤Ò¤«¤ê¡¢½Õ²Ú¡Ê¤Ï¤ë¤«¡Ë¡£Îø¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÀÄ½Õ¡×¤¬Ç®¤¯µ±¤¯¡ªÂç¹¥É¾¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÖÀÄ½Õ¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¥é¥Õ¡ÊÁ´12´¬¡Ë
²Á³Ê¡§6,996±ß¡Ê72¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¥é¥Õ¡ÊÁ´12´¬¡Ë
ÂçÏÂ·½²ð¡Ê¤ä¤Þ¤È¤±¤¤¤¹¤±¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶¥±ËÆüËÜ°ì¡£Æó¥ÎµÜ°¡Èþ¡Ê¤Ë¤Î¤ß¤ä¤¢¤ß¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÈô¤Ó¤³¤ßÆüËÜ°ì¡£È¿È¯¤·¤¢¤¦Æó¿Í¤ÎÃç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¡Ê¥é¥Õ¡Ë¤Ê¤Î¤À¡ª¡ª
¢£¤ß¤æ¤¡ÊÁ´12´¬¡Ë
²Á³Ê¡§6,996±ß¡Ê72¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¤ß¤æ¤¡ÊÁ´12´¬¡Ë
¤ß¤æ¤¤È¤ß¤æ¤¡£Ï»Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Ëå¡¦¤ß¤æ¤¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¤ß¤æ¤¤Á¤ã¤ó¡£Æó¿Í¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤ÎÇº¤ß¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Êú¤¹ç¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª¡ª
¢£ÍÛ¤¢¤¿¤êÎÉ¹¥¡ª¡ÊÁ´5´¬¡Ë
²Á³Ê¡§2,915±ß¡Ê30¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
ÍÛ¤¢¤¿¤êÎÉ¹¥¡ª¡ÊÁ´5´¬¡Ë
²¼½É²°¤ò±Ä¤à¤ª¤Ð¤Î²È¤«¤é¡¢ÌÀ¾ò¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤«¤¹¤ß¡É¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤Î»Í¿Í¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬²¼½É¡ª¡¡BF¤Î¹îÉ§¤ò°ìÅÓ¤Ë»×¤¦¤«¤¹¤ß¤À¤¬¡¢Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤²¼½É¿Í¡¦¹â¿ùÍ¦ºî¤¬¤Ê¤¼¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¦¡¦¡¦¡£½µ´©¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¾¼ÏÂ55Ç¯Âè2¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤ÎÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª
¢£Æú¿§¤È¤¦¤¬¤é¤·¡ÊÁ´11´¬¡Ë
²Á³Ê¡§6,413±ß¡Ê66¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
Æú¿§¤È¤¦¤¬¤é¤·¡ÊÁ´11´¬¡Ë
±ó¤¯¤Æ¶á¤¤Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤È»÷¤¿À±¤Î¹¾¸Í¤ÎÄ®¡£¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¼·¿Í¤Î°ÛÊì·»Äï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°¦¤ÈÌ´¤ÎÊª¸ì¡£Ææ¤¢¤êÎø¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î»þÂå·à¡ª¡ª
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
