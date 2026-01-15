¡Ô³ØÀ¸¤ÎË½¹ÔÆ°²è¡Õ¤Ä¤¤¤ËÊ¸²Ê¾Ê¤âÌäÂê»ë¡Ö¹»ÌçÁ°¤ÇÇú²»¡×ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤ËÌÂÏÇÇÛ¿®¼ÔÆÍ·â¤Î¡ÈÆó¼¡Èï³²¡É
¡¡1·î¾å½Ü¡¢ÆÊÌÚ¸©Î©¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Ë½¹ÔÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëË½¹ÔÆ°²è¤Î³È»¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤ä¤á¤í¡¼¡ª¡×³Ø¹»¤ËÆÍ·â¤·¹»ÌçÁ°¤Ç¶«¤ÖÇÛ¿®¼Ô
ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎË½¹ÔÆ°²è³È»¶
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢1·î14Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¶µ°éÄ¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñµÄ¤Ë¤Ï67¿Í¤Î¶µ°éÄ¹¤é¤¬»²²Ã¡£²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê¸²Ê¾Ê½éÅùÃæÅù¶µ°é¶ÉÄ¹¤ÎË¾·îÄ÷¤µ¤ó¤Ï¡È»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÈï³²¤ò³Ø¹»¼«ÂÎ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»ØÅ¦¤·¡¢³Æ¶µ°éÄ¹¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÌÌÃÌ¤òÄÌ¤·¤ÆË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä¤¤¤¸¤á¤¬¤Ê¤¤¤«ºÆ³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤Ë¤Ï½ÐÀÊÄä»ßÅù¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¾ðÊó¥â¥é¥ë¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÅ¦¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¸²Ê¾Ê¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤ä³È»¶¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ°é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¤Ï³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë±Ç¤ë²Ã³²¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡ÈÆÃÄêÈÉ¡É¤Î¹ÔÆ°¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ä¤ë¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä»¦³²Í½¹ð¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä·º¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äÆÃÄêÈÉ¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¿®¼ÔÂ¦¤âÁÇÄ¾¤Ë±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢µ¿¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤¤¤ËÀ¯ÉÜ¤Þ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿»ö°Æ¡£È¯Ã¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢ÌÂÏÇ·Ï¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤é¤¬²¡¤·¤«¤±¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ç¡ÈÌ¤À®Ç¯°û¼ò¡¢Ì¤À®Ç¯µÊ±ì¡¢¥Ñ¥Ñ³è¡¢¶µ»Õ¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¡¢¤ä¤á¤í¡¼¡É¤È¶«¤Ö¿ÍÊª¤äÇú²»¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤»¡¢¡È¤¤¤¸¤á¤ä¤á¤í¡É¤È²Î¤¦¿ÍÊª¤â¤ª¤ê¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ä·Ù»¡¤Î¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÛ¿®¼Ô¤äÌî¼¡ÇÏ¤é¤¬¹â¹»¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¹¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸ÅÌ¤é¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Æâ¤Ç¤ÎÌäÂê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³°Éô¤«¤é¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ°è¤Î·Ù»¡¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³Ø¹»ÉÕ¶á¤Î·Ù»¡½ð¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¸ÄÊÌ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¤Î´Ä¶¤ÎÉüµì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ê³Ø¹»À¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³§ÍÍÊý¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¹ï¤âÁá¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î°ÂÇ«¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡½¡½¡£