¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯½é¾ì½ê¡£Ï¢ÆüÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë»Ñ¤¬±Ç¤ê£Ó£Î£Ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¸þÀµÌÌ¤ÎÅÚÉ¶²¼¤«¤éÇ®Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò¡Ê£¶£´¡Ë¡£ºî²È¤Î´ä²¼¾°»Ë¤È¤È¤â´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò¤µ¤ó¥¥ì¥¤¡×¡¢¡Öº£Æü¤Ï´ä²¼¾°»Ë¤¬ÃçÎÉ¤·¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò¤È°ì½ï¤ËÅÚÉ¶¤À¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£