¡¡¹ñÆâÅý³çÃÄÂÎ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï15Æü¡¢Âç²ñ»þ¤Ë¥¯¥Þ¤Ê¤ÉÌîÀ¸Æ°Êª¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¶¥µ»¤Î½Ì¾®¤äÃæÃÇ¡¢Ãæ»ß¤ò·èÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢Âç²ñ±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËÂÐ±þ¼ê½ç¤Ê¤É¤òµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤È¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î»öÎã¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç²ñ³«ºÅÃÏ¤Ç½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÄÂÎÂ¦¤Ï¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤¹¤ëÆÃÀ¾å¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£