¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦µÜºêñ¥¡ÖÁá¤¯Ìîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¾¡Ëô¡Öº£Ç¯»ÙÇÛ²¼¤ò¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎµÜºêñ¥Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢²Æì¡¦²¸Ç¼Â¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¤·¤¿ºÇÂ®152¥¥íº¸ÏÓ¤ÏÃæÂ¼¾©¡¢¾åÅÄ¡¢¾¡Ëô¤ÎÆâÌî¼ê3¿Í¤È¹çÆ±¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é42µå¤ÎÅêµå¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯2»î¹ç1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿ÊÑ²½µå¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÄÙ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤É¤¦¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËèÆü¡¢·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Áá¤¯Ìîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¡Ëô¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£