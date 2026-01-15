¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¤Ê¤É¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎÌ¾ºî¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¡ª¡ÚAmazon Kindle¡Û
Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤Ê¤É°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤¿¤¤´°·ëºÑ¤ßºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÍÍ¡¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ì¾ºîÂ·¤¤¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´34´¬¡Ë
²Á³Ê¡§19,822±ß¡Ê204¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´34´¬¡Ë
¤Ê¤¼¤«¤³¤ÎÀ¤¤ÎÉÔ¹¬¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤Ë¶§Áê¤Î»ý¤Á¼ç¡×¡¦½ôÀ±¤¢¤¿¤ë¡£UFO¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤ÎÁê¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤ë¤Î±¿Ì¿¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÉÔ¹¬¡Ê¡©¡Ë¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤ò¤æ¤ë¤¬¤·¤¿¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Î´ñÁÛÅ·³°SF¥³¥á¥Ç¥£¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·ÁõÈÇ¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ª
¢£¤é¤ó¤Þ1/2¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´38´¬¡Ë
²Á³Ê¡§22,154±ß¡Ê228¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¤é¤ó¤Þ1/2¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´38´¬¡Ë
ÍðÇÏ¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá±À¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¡£¤È¤³¤í¤¬É÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿ÍðÇÏ¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏÍðÇÏ¤ÎÉã¡¦¸¼ÇÏ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½¤¹ÔÃæ¡¢¤½¤Î¿å¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Àô¤È¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Àô¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÅò¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÃË¤È½÷¡¢¿Í´Ö¤È¥Ñ¥ó¥À¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÆó¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢µö²Ç¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å·Æ»²È¤ÏÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¿·ÁõÈÇ¤ÎÂè£±½¸¡£
¢£¸¤Ìëºµ¡ÊºÇ½é¤Î50´¬¡Ë
²Á³Ê¡§29,150±ß¡Ê300¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¸¤Ìëºµ¡ÊºÇ½é¤Î50´¬¡Ë
¾¯½÷¤ÎÌ¾¤Ï¤«¤´¤á¡½¡½
¾¯Ç¯¤ÎÌ¾¤Ï¸¤Ìëºµ¡½¡½
Æó¿Í¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ä
ÍÅ²ø¤¬À¸¤¤ëÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ç¡ª
¢£¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´15´¬¡Ë
²Á³Ê¡§11,385±ß¡Ê404¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ì¿·ÁõÈÇ¡Í¡ÊÁ´15´¬¡Ë
¶Ê¼ÔÂ·¤¤¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¿·´ÉÍý¿Í¡¦²»Ìµ¶Á»Ò¤ò°ìÅÓ¤ËÊé¤¦¤±¤Ê¤²¤Ê¸ÞÂå¡£¤À¤¬Èà½÷¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¸±¤·¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¶Á»Ò¤¬·ëº§È¾Ç¯¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿Ì¤Ë´¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡£ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¿·ÁõÈÇ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡ª¡ª
¢£¶³¦¤ÎRINNE¡ÊÁ´40´¬¡Ë
²Á³Ê¡§18,480±ß¡Ê380¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¶³¦¤ÎRINNE¡ÊÁ´40´¬¡Ë
¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¿¿µÜºù¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤¢¤ÎÀ¤¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢Í©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡£5·î¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Æþ³Ø°ÊÍè¤º¤Ã¤È·çÀÊ¤À¤Ã¤¿ÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦Ï»Æ»¤ê¤ó¤Í¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈ±¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë±©¿¥»Ñ¤Î´ñÌ¯¤Ê³æ¹¥¤ò¤·¤¿¾¯Ç¯¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ïºù°Ê³°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿Í©Îî¤«¤È»×¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµðÂç¤Ê¥Á¥ï¥ï¤ÎÎî¤¬¶µ¼¼¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡©
¢£¿Íµû¤Î¿¹ (¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë)
²Á³Ê¡§550±ß¡Ê6¥Ý¥¤¥ó¥ÈGET¡Ë
¿Íµû¤Î¿¹ (¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë)
¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¿²Æ¤Î³¤ÊÕ¤ò¡¢Çö±ø¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤¿ÃË¤¬ÃÏ¿Þ¤ò¼ê¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃË¡¢Í¯ÂÀ¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ÏÌîÀ¢ºê¡£¤½¤³¤Ï¡¢¸±¤·¤¤»³¤È´äÊÉ¤Ð¤«¤ê¤Î³¤´ß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èë¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Í¯ÂÀ¤Ï¡¢500Ç¯Á°¤Ë¿Íµû¤ÎÆù¤ò¿©¤ÙÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¿Íµû¤òÃµ¤¹Ä¹¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Í¯ÂÀ¤¬»³Ãæ¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¤·¤«¤â½÷¤À¤±¤¬±£¤ì½»¤àÂ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¿¿µû¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤ËÂ¤«¤»¤ò¤Ï¤á¡¢´Æ¶Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
