AKB48¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Öºù¡×¡¡°ËÆ£É´²Ö¥»¥ó¥¿¡¼67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¾ÜºÙ¤¬È¯É½
AKB48¤¬15Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
É½Âê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ï19´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¤¬½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ç´û¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢°ËÆ£É´²Ö¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢ÀîÂ¼·ë°á¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢»³Æâ¿ð°ª¤Î16¿Í¡£
ÀîÂ¼¡¢¹©Æ£¤¬½éÁªÈ´¡¢ÅÄ¸ý¡¢²¼Èø¡¢¶¶ËÜ¤¬ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢26Ç¯½Õº¢¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸þ°æÃÏÈþ²»¤ÎÂ´¶È¥½¥ó¥°¡Ö¸þ¤«¤¤É÷¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¥¿¥¤¥×A¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö½©¸µ¹¯¡ßAI½©¸µ¹¯¡ÁAKB48¿·¶ÊÂÐ·è¡Á¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©¸µ»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥»¥·¥ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥¿¥¤¥×B¤Ë¤Ï¡¢ÀîÂ¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë19´ü¾º³ÊµÇ°³Ú¶Ê¡ÖÃ±¡ª¥µ¥¤¡ª¥Ü¡¼¥°¡ª¡×¤¬¡¢Æ±¥¿¥¤¥×C¤Ë¤ÏÄ¹Í§ºÌ³¤¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëUnder Girls³Ú¶Ê¡ÖUp the stairs¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈ×¡¢Official ShopÈ×¤Ë¤Ï20¡¦21´ü¸¦µæÀ¸³Ú¶Ê¡Ö½éÎø¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡¢AI½©¸µ¹¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢AKB48¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Öºù¡×¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï11Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î20ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£