¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤â¡Ä£³¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×·ò¹¯À¸³è¤ÇÄ¹À¸¤Àë¸À¡Ö»ä¤Ï125ºÐ¤Þ¤Ç¡×
ÈþÍÆ²È¤Î¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¡Ê77¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè32²ó¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÂç²ñ2026¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Áé¤»¤¿¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬3¥«·î´Ö¥¨¥¹¥Æ¤ËÄÌ¤¤¡¢Áé¤»¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤Î·ò¹¯¤äÁ°¸þ¤¤ÇÀ¸¤À¸¤¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£½¾Íè¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç¯ÎðÁØ¹â¤¤¿Í¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤Â¿¤¯¤Î½÷À¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
32²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ï1113¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï40ºÐ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤äµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯Áé¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ¸ºÎÌ¤¬13¡¥69¥¥í¡£Á°²ó¤Î13¡¥57¥¥í¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÁé¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï»Ä¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤òºÙ¤¯¤·¡¢µÓ¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁé¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ç¡Ê¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬¡ËÁÏ¶È50Ç¯¡£50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÂÎ¤¸¤¸¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼ã¤µ¤Ç50Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï77ºÐ¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÁé¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Å¬Åö¤Ë¤¼¤¤Æù¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£ÆÃÊÌ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÀÎ¤Ï¾Æ¤Æù¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤±¤Éº£¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ125ºÐ¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤â81ºÐ¤Ã¤Æ¡¢3¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄºÇ¶áÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤É¤ó¤É¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤Ï125ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£