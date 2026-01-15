Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢µ¢¾ÊÈñÍÑ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤ºµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¶â¤¬ÍýÍ³¤Çµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ª¶â¤¬ÍýÍ³¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï60.2%¤Ç¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï56.4¡ó¡¢2023Ç¯¤Ï56.2¡ó¤ÈÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤äÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡Âå¤Î¹âÆ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Öµ¢¾Ê¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢À¸³èÈñ¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¢¾Ê¤ËÈ¼¤¦½ÐÈñ¤Ï¸òÄÌÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼êÅÚ»ºÂå¤äÂÚºßÃæ¤Î¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¢¾Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅªÇØ·Ê
¤ª¶â¤¬ÍýÍ³¤Çµ¢¾Ê¤òÄü¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿©ÎÁÉÊ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÏÁý¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Öµ¢¾Ê¤ÏìÔÂô¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉËè·î¤Î»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»þÅª¤ÊÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¢¾Ê¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¢¾Ê¤Ë¤«¤«¤ëÊ¿¶ÑÅª¤ÊÈñÍÑ¤ÈÆâÌõ
µ¢¾ÊÈñÍÑ¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ä°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¡¦µ¢¾Ê¤ÎÍ½»»¤Ï4Ëü7871±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±ýÉü¤Î¸òÄÌÈñ¤À¤±¤Ç¿ôËü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â²È¤Ø¤Î¼êÅÚ»ºÂå¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¢¿ÆÂ²¤È¤Î¿©»öÂå¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢½ÐÈñ¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ£¿ôÆüÂÚºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°¿©Èñ¤ä¥ì¥¸¥ãーÈñÍÑ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·î¼ý¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬µ¢¾Ê´ØÏ¢ÈñÍÑ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡Öº£Ç¯¤Ïµ¢¾Ê¤ò¸«Á÷¤í¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤¬ÍýÍ³¤Çµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡© º£¸å¤Î¹Í¤¨Êý
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¼êÃÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤È¸þ¤¹ç¤¦
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬ÍýÍ³¤Çµ¢¾Ê¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êª²Á¾å¾º¤ä¼ýÆþ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢µ¢¾ÊÈñÍÑ¤¬²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÇ¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Æµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤È·×²èÅª¤Ê²È·×´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー