¥í¥Ã¥Æ¡¦¾¡ËôÎ°°Î¡ÖÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¡×ºòµ¨¤ÏÆó·³¤ÇÂÇÎ¨.305¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Î¾¡ËôÎ°°Î¤¬15Æü¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÆÃ¤Ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï24Ç¯¤Î44»î¹ç¤ò²¼²ó¤ë32»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.305¡Ê59¡Ý18¡Ë¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£8·î°Ê¹ß¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¡¢341¤À¤Ã¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¸þ¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
