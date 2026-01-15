¡È¸µNewJeans¡É¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢46²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Î±²Ãæ¤Ç3000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡¡·ÑÂ³¤·¤¿Á±¹Ô
¸µNewJeans¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¹â³Û´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
µð³ÛÁÊ¾Ù¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÁ±¹Ô¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¡ÈÆþÍá¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¼ÒÃÄË¡¿ÍYANA¡ÊYou Are Not Alone¡Ë¤Ï1·î11Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥Ë¥¨¥ë¤«¤é3²¯200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£YANA¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÊÝ¸î»ùÆ¸¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤À¡£º£²ó¤Î¸å±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÇÐÍ¥¥Á¥ã¡¦¥¤¥ó¥Ô¥ç¡¢¥·¥ó¡¦¥¨¥éÉ×ºÊ¡ÊÌó5²¯7000Ëü¥¦¥©¥ó¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¹â³Û¸å±ç¼ÔÌ¾Êí¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏNewJeans¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂç³Øº×¤Î¼ý±×¶âÁ´³Û¤ò´Ú¹ñ¾©³ØºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°¦¤ò¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤ÊÂç³ØÀ¸¤ËÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢Äã½êÆÀÁØ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¸³èÈñ¤È½»µïÈñ¤Î»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡ÖBunnies¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼»Ù±ç¤Î¤¿¤á1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á±¹Ô¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤ÎËö¤ËÉüµ¢°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤Î²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËADORÂ¦¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ADORÂåÉ½¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢431²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó46²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢µð³ÛÁÊ¾Ù¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÌÛ¡¹¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥À¥Ë¥¨¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¡£Éã¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BigHit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸åÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËNewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢³¨¤äÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¡£2025Ç¯12·î29Æü¤ËADOR¤è¤êÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢NewJeans¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£