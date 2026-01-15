ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿28ºÐ¤Î´Ú¹ñµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡È²Ã³²¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤é¤ò°äÂ²¤¬¾Ú¿Í¿½ÀÁ
´Ú¹ñMBC¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È²Ã³²¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿Æ±Î½2¿Í¤Ê¤É·×3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ú¿Í¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
1·î15Æü¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬1·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏÊýºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦¾ìÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î²Ã³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼2¿Í¤ò´Þ¤à¡¢·×3¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ú¿Í¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È²Ã³²¼Ô¡É¤È¤µ¤ì¤ëµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸åºÆ³«¤µ¤ì¤ëÊÛÏÀ´üÆü¤òÄÌ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Ú¿Í¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊÖÅú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯½ÐÄî¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÊÖÅú¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾Ú¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤âÎ©¾Ú¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆMBC¤â»ñÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏMBC¤ÎÄ´ºº¤¬µÒ´ÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ºÛÈ½Éô¤Ïµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ò¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆMBC¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢28ºÐ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»àµî¤Ï¡¢3¥«·î¸å¤ÎÆ±Ç¯12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
»à¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤Ï¸¶¹ÆÍÑ»æ17ËçÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¼êµ¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¸Á°¡¢¿¦¾ì¤Ç¤¤¤¸¤á¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯5·î¡¢¸ÛÍÑÏ«Æ¯Éô¡ÊÆüËÜ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÁêÅö¡Ë¤¬MBC¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¶ÐÏ«´ÆÆÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡¾å¤Î¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¸¤á¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¡¢µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢½¸ÃÄÅª¤ÊÇÓÀÍ¤ò¼çÆ³¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëA»á¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£A»áÂ¦¤Ï¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é²óÊÛÏÀ´üÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¦¾ìÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
MBC¤ÏÆ±Ç¯10·î¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡þ¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¸÷½£½Ð¿È¡£¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÊ¸·ÝÁÏºî²Ê¤òÂ´¶È¡£°ì»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸13´ü¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¡ÖHermoso Beauty¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ3¥«·î¤Î¼õ¹Ö·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±´ü¤ËNiziU¤Î¥Þ¥³¡¢Stray Kids¤Î¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¸µFANATICS¤Î¥æ¥ó¥Ø¤Ê¤É¡£°Ê¹ß¡¢2019Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÈþ¿Í¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ½Õ¹á¡Ê¥Á¥å¥Ë¥ã¥ó¡ËÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¡Ö¥¹¥¯¡×¤ËÁª½Ð¡£2021Ç¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¸ø³«ºÎÍÑ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±¶É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯9·î15Æü¡¢28ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£