¡Ú²ò»¶¤Ø¡ÛÅê³«É¼Æü¤Þ¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤Ë¡©¡¡¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ö¤Ï¤¬¤¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¸©Áª´É¤ÏÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò¡Ö³«¤«¤º¡×Ê¡²¬
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤¤çÉâ¾å¤·¤¿¡Ö²ò»¶¡×¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14ÆüÌë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ý¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¡ÖÀè¤Û¤É¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¡Ö¤¤¤¨¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÅú¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£ÁªµóÆüÄø¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1·î23Æü¤Ë²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü´Ö¤È¡¢Àï¸åºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉðÆâ»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂçµÁ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ¶å½£»Ô¡¦ÉðÆâ»ÔÄ¹
¡Ö¤¤¤Þ²ò»¶¤ò¤â¤·¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçµÁ¤Ï²¿¤«¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¯¶É¤è¤ê»ÔÌ±À¸³è¡¢À¯¶É¤è¤ê¹ñÌ±À¸³è¤¬ÂçµÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¡ÈÄ¶Ã»´ü·èÀï¡É¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ËÌ¶å½£»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅêÉ¼½ê¤ä³«É¼½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£½µ·îÍËÆü¤«¤é½ç¼¡Ä´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢½°±¡Áª¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤À¤±¤Ç1400¿ÍÍ¾¤ê¤Î¿¦°÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÉðÆâ»ÔÄ¹¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤È»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡ÖÍ½»»¤Î¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ëº®Íð¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µîÇ¯12·î14Æü¤Ë¡¢»ÔÄ¹¤È»ÔµÄ¤Î¥À¥Ö¥ëÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÀºËÉÜ»Ô¡£Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¿¦°÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£²ñÄ¹¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×
¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤Î½àÈ÷¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÆâ¤Ë9¤«½êÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÅêÉ¼½ê¤Î¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯12·î¤ÎÁªµó¤Î»ÄÌ³À°Íý¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆµÞ¤¤çÉâ¾å¤·¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡È·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ë·üÇ°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÀºËÉÜ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¦Ä»»ôÂÀ»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤Î¤Ï¤¬¤¤Î³ÎÊÝ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µÞ¤¤ç²ò»¶¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¬¤¤Î¼ûÍ×¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç¤Ï¸ø¼¨Æü¤Þ¤Ç¤ËÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä»»ô»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Áªµó¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ß¤º¤«¤é¤Î¸ý¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤Ç¤Ï¡¢2·î15Æü¤ËÄ®Ä¹Áª¤ÈÄ®µÄ²ñµÄ°÷Áª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°±¡Áª¤ÈÆ±¤¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®Ìò¾ì¤Î³«É¼½ê¤Ç¤Ï¥¹¥Úー¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î²ñ¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ä®¤¬¤¹¤Ç¤Ë²¾²¡¤µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤Ï1·î25Æü¤Ë»ÔÄ¹Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î¤Ë½°±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¡¢»ÔÆâ461¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÄ¹ÁªÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ò¾å¤«¤éÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê¡²¬¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò¡Ö³«¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ø¼¨Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¹¡£
