¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡ÖÊ¢´¬¤¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¡¡¾×·âÅª¤Ê¡È·ë²Ì¡É¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤£¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ÆÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¡Ê37¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¡ÈÊ¢´¬¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¾Ð¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢ÀäÂÐ¤ËÄ¹²á¤®¤ë¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¤ÎÊ¢´¬¤¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡ÖAmazon¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¢´¬¤¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÄ¹¤µ¡É¤À¤Ã¤¿Ê¢´¬¤¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¢Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤â¤â¤«¤é¶»¸µ¤Þ¤Ç¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ¢´¬¤¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÈÀÐ°æ¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö½÷Åò¤Ë¤¤¤ë¤Ò¤È¡×¡Ö¿åÃå¤«¡¼¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤£¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¹¤®¤ÆÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤ÎÂçÇú¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
