¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤ÇTV¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤·¤Ë¸ÀµÚ¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè32²ó¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÂç²ñ2026¡ÙºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡õ¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¤é
¡¡¾å½Å¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¤¢¤ë·ëº§¼°¤Ç¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¶öÁ³½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿»Ê²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¾å½Å¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê2024Ç¯4·î¤«¤é¡Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë»Ä¤Ã¤¿30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¿È¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤È¤ÎW¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë·èÄê¡£ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿ÀÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤«¤Î»á¡¢¿å²Æ´õ¡¢ÅòÃÏµÁ·¼»á¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢»Ê²ñ¤Ï¾å½Å¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡õ¤¿¤«¤ÎÍ§Íü¤é
¡¡¾å½Å¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¤¢¤ë·ëº§¼°¤Ç¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¶öÁ³½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤«¤ÎÍ§Íü»á¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿»Ê²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¾å½Å¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë»Ä¤Ã¤¿30¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¿È¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤È¤ÎW¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ë·èÄê¡£ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¿ÀÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¤¿¤«¤Î»á¡¢¿å²Æ´õ¡¢ÅòÃÏµÁ·¼»á¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢»Ê²ñ¤Ï¾å½Å¤¬Ì³¤á¤¿¡£