¥í¥Ã¥Æ¡¦¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡Ö¥µ¡¼¥É¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤ËÆ®»Ö
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾åÅÄ´õÍ³æÆÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢²Æì¡¦²¸Ç¼Â¼¤ÇÃæÂ¼¾©¤é¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ïº£·î9Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¢24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¼éÈ÷¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¸á¸å¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¤Î¼´¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦211¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦333¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ø¡ÖOPS¡¦850¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·ª¸¶¿ó»á¤Ë¸Ä¿Í»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¡£·ª¸¶»á¤«¤é¡Ö¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈ¯°ìÈ¯¤òÁ´ÎÏ¤Ç100¡ó¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ëÁ´ÎÏ¤ò¤½¤Î1²ó¡¢1ÂÇÀÊ¡¢1µå¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¼±¤âÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÃæÂ¼¾©¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¡¼¥É¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£