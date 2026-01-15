40Ç¯°Ê¾åÁ´ÌÌºþ¿·¤Ê¤·!? ¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡© Àß·×¤Ï¸Å¤¯¤ÆÉÔÊØ¤Ç¤âÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡õ°Ï©ÁöÇËÎÏ¤Ï¥µ¥¤¥³¡¼¡ª ¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖËÜ³Ê»Í¶î¡×Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¼Ö¤Ï¡¢2000Ç¯°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¼þ´ü¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯°ÊÁ°¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬4¡Á5Ç¯¤´¤È¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï6¡Á8Ç¯¤Ë±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥±¥¿°ã¤¤¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹Åª¡É¤Ê¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Ï1984Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢Àß·×¤¬¸Å¤¤¤Î¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈÎÇäÅ¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òÁõÃå¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÍê¤â¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤òÇØÉé¤Ã¤¿´Ñ²»³«¤¤Î¥ê¥¢¥²¡¼¥È¡¢³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤²Ù¼¼¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢1984Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¥´¥ó»ÅÍÍ¤Î½éÂå¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¡×¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥É¤¬1996Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö2015Ç¯6·î30ÆüÀ¸»ºÊ¬¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥ó¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â°ì»þÅª¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ç¹ñÆâÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È²þ¤á¤ÆÈÎÇä¤òºÆ³«¡£ÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤âÉ¸½àÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·40Ç¯°Ê¾å¤â¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àß·×¤Î¸Å¤µ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏºÇ¿·¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡¿300¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥Õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÞÁõÏ©¤Ç¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¡Ê2WD¡Ë¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢4WDÆÃÍ¤Î°ÂÄêÀ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¼«Æ°À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤µì¼°¤Î¤¿¤á¡¢Àè¹Ô¼Ö¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¾ï¤ËÃí°Õ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¡õ¥«¡¼¥Æ¥ó¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ÏÈóÁõÃå¤Ç¡¢ÁõÈ÷¤Ï±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¤ß¡£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ìÉô¤Ïºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÅÅµÅª¤ÊÁõÈ÷¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾´¶³Ð¤âÆÈÆÃ¤Ç¤¹¡£°Ï©¤Ë¶¯¤¤¡Ö¥ê¥µ¥¥å¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥ë¼°¡×¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÈ¿±þ¤¬²º¤ä¤«¤Ê¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤ÏÁá¤á¤ËÀÚ¤ê»Ï¤á¤ë¤Ê¤ÉÁàºî¤Ë¥³¥Ä¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÑµ×À½Å»ë¤ÎÁ°¸å¼Ö¼´¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÞÁõÏ©¤Ç¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä°ÂÄêÀ¤ÏÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤â6.3m¤ÈÂç²ó¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡µï½»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÀÊ¤ÎÉ¨Àè¶õ´Ö¤Ï·ýÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¶¹¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤Î¸Å¤µ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ï©ÁöÇËÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Ï©¸þ¤±SUV¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤«¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸»º¤¬Çä¤ì¹Ô¤¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢Ä¹¤é¤¯¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡¿300¤â¼õÃí¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢250¤Ê¤éÄê³ÛÀ©¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¤ÎKINTO¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤ÏKINTO¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Î1¤«·îÊ¿¶ÑÅÐÏ¿Âæ¿ô¤Ï600Âæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÃí¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÂæ¿ô¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë½çÄ´¤Ë¼õÃí¤ÈÀ¸»º¤¬¹Ô¤¨¤¿¤é¡¢Ëè·î2000ÂæÄøÅÙ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-5¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±Åù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê1984Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¿·¼Ö¤ÇÇã¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤¿´Ñ²»³«¤¤Î¥ê¥¢¥²¡¼¥È¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¸ÅÅµÅª¤ÇÌµ¹ü¤Ê°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏSUV¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¿·¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾®·¿¡¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î30¡Á40¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥Æ¥£ÇÉSUV¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¼ï¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤Ê°Ï©¸þ¤±¤ÎSUV¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Î°Ï©¸þ¤±SUV¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿5¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¡¢ÉáÄÌ¼Ö»ÅÍÍ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é8Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÇ¼´ü¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÎSUV¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀÅª¤Ê°Ï©¸þ¤±¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤¬1984Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿SUV¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¤êÂ³¤±¤¿40Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎSUV¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£