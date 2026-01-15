¸òÄÌÈñ19Ëü±ß¡ª¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë19ºÐ¤¬±ýÉü5»þ´Ö¤Î¡ã±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¡ä³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤È¤Ï¡©¡§½ê¤µ¤ó¤Î¤½¤³¤ó¥È¥³¥í
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤³¤ó¥È¥³¥í¡ª¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë8»þ¡Ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î19Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø ¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÄÌ¤¯¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸òÄÌÈñ19Ëü±ß¡ª¥¤¥±¥á¥ó19ºÐ¤¬±ýÉü5»þ´Ö¤Î<±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø>³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤È¤Ï¡©
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆîÃÓÂÞ¡£19ºÐ¤ÎÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¡¢¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤µ¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª
¸á¸å5»þ45Ê¬¡¢µ¢Âð¤ËÆ±¹Ô³«»Ï¡£
¤Þ¤º¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ø¡£¼¡¤ÎÏ©Àþ¤Ç15Ê¬¤Û¤É°ÜÆ°¤·¤Æ²¼¼Ö¤·¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¡£
¡ÖÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Âð¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Þ¤À40Ê¬¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÇðÌÚ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ï¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÐÉ×ÉØ¤Î²È¤Ç¤·¤¿¡£
µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÆü¤ÏÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¡¢¤³¤³¤ÇÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëÇðÌÚ¤µ¤ó¡£Â¿¤¤»þ¤Ï½µ2¡Á3²ó¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Í¼¿©¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÀè¤Û¤É²¼¼Ö¤·¤¿±Ø¤«¤éºÆ¤Ó½ÐÈ¯¡£¾è¤ê´¹¤¨¤ò½Å¤Í¡¢¸©¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀµðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¿·´´Àþ¡ª
Ä¹¤¤°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¡ÉÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë¡É´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¡£
¿·´´Àþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¸©¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢ËÜÆü5²óÌÜ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÅþÃå¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÄê´üÂå¤Ï¡¢3¥«·î¤ÇÌó19Ëü±ß¡ª Á´³Û¤òÎ¾¿Æ¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÁö¤ê¡¢Ìë10»þ45Ê¬¤Ëµ¢Âð¡£ÅÓÃæ²¼¼Ö¤Î»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¤â¡¢±ýÉü5»þ´Ö¤Î±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÁÄÉãÊì¤Î5¿ÍÊë¤é¤·¡£»Ð¤Î²È¤ÇÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¿©Âî¤ò°Ï¤à¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Äê´üÂå¤ÎÊý¤¬¾¯¤·°Â¤¤¤«¤é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ·¤Ó¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤äÌ´¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇðÌÚ¤µ¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Á¡¢Ä«7»þ²á¤®¤Ë½ÐÈ¯¡£¼«Âð¤«¤éÌó2»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆîÃÓÂÞ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤È¤Ï¡©
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅìµþÁí¹çÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¡×¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥³¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Âð¶á¤¯¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¤¬Àì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ú¹ñ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡£¤³¤³¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÈþÍÆ¤òÆ±»þ¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â´¶È¸å¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ØÊÔÆþ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥µ¥í¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÇðÌÚ¤µ¤ó¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Æü¤â±óµ÷Î¥ÄÌ³Ø¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
