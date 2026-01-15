¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¡õ¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×Âè1ÃÆ¤ÏÌÀÆü¤«¤é¡ª¡¡È¯ÇäÁ°¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡É¤ä¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±Æü¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤è¤¦¡£
¢£Æü¾ï¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿©»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È·¿ ¤³¤â¤Î¤¤¤ì¡×¤È¡¢ÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾è¤»¤Æ¼êÅ¾¤¬¤·¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡Ö¤³¤í¤³¤í¥«¡¼¥È¡×¡¢±ôÉ®¤ò¾å²¼¤ËÈ´¤ÁÞ¤·¤¹¤ë¤È¼ª¤¬¾å²¼¤Ë¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿Æ°¤¯¡Ö¼ª¤¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿ ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Î3¼ï¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤³¤É¤âÀ®°é¶¨²ñÍý»ö¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥é¥Ü½êÄ¹¡¦Âô°æ²Â»Ò»á¤Ï¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬»×¹Í¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤´é¤ò¤·¤¿¡¢Æ»¶ñ¤Î·Á¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼¡¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë»×¹Í¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£Êë¤é¤·¤ÈÍ·¤Ó¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ»¶ñ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ø¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡Ù¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÈ¢¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ª¡×¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¢£¥¯¥ë¡¼»Ñ¤Î¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡°ìÊý¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÊÑ¿È¡ª¥«¥ó¥¿¥à¡¦¥í¥Ü¡×¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª¡×¤âÅ¸³«¡£Í·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ä¶õ´ÖÇ§¼±¡¢¼ê»Ø¤Î´ïÍÑ¤µ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âô°æ»á¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÁÛÁü¤·¤ÆÍ·¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¡ÖÁÛÁü¤Î¶¦Í¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÛÁü¡Ù¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¡ÖÅ¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
