1·î15Æü¸á¸å4»þ50Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÉôÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄäÅÅ¤ÎÍýÍ³¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¡¢¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß 1240¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Éüµì¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸
ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è(¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß)ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è ÁêÀ¸Ä®¡¢°°Ä®¡¢ÆþÁ¥Ä®¡¢¹¾¿¬Åì¡¢¹¬Ä®¡¢ÅçºêÄ®¡¢¿·¹ÁÄ®¡¢À¶³«¡¢Âµ»ÕÄ®¡¢ÀéºÐÄ®¡¢ÃÛÃÏÄ®¡¢ÇÃÄ®¡¢Æü¤Î½ÐÄ®¡¢ÉÙ»Î¸«Ä®¡¢¿¿º½Ä®¡¢¾¾¸¶Ä®¡¢ËüÀ¤Ä®¡¢¹ÁÄ®¤Î°ìÉô
