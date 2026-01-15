Mrs. GREEN APPLE¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¡¡¡È¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¡É¹ñÎ©4Æü´Ö¤ò´Þ¤à6¸ø±é¡¢¤¦¤Á4¸ø±é¤ÏFC¸ÂÄê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬15Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë4DAYS¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç4·î¤È7·î¤Ë·×4Æü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç5·î¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢Íò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£7·î¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2¸ø±é¤È5·î¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï2¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¡£
¡¡¡Ö¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¡×¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤è¤êÁ°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹µ¬ÌÏ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙ³«ºÅ¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à¡ÁÌÃÌÃÊÔ¡Á¡Ù°ÊÍè¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×Ç¯²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¸á¸å7»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î4Æü(·î¡¦½Ë) Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡ü¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡§2Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¤Î¥¨¥ê¥¢
¡ü¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¾åÉô¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¡£
¡üÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÃåÀÊ»ØÄê¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÂ¤Ã¤Æ±ÜÍ÷¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎÀÊ¡£¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç4·î¤È7·î¤Ë·×4Æü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç5·î¤Ë2Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢Íò°ÊÍè2ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£7·î¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2¸ø±é¤È5·î¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï2¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¸ø±é¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRingo Jam¡×Ç¯²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¸á¸å7»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥¤/¥ß¥å¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Á´ÖÁÕÊÔ¡Á
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î4Æü(·î¡¦½Ë) Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:30
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡ü¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡§2Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¤Î¥¨¥ê¥¢
¡ü¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹¥¿¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¾åÉô¤Î²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¡£
¡üÃåÀÊ»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡§1Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÃåÀÊ»ØÄê¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÂ¤Ã¤Æ±ÜÍ÷¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎÀÊ¡£¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£