¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¡¦¶â»Ò¶îÂç¡ÖËÍ¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¡×²¤½£¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ï10¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÏºòÇ¯ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè2ÀïÌÜ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¶â»Ò¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î»ñ³Ê¤Ç²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ò·Ð¤ÆÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤«ÌÀ¸À¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬º£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£·î29Æü³«Ëë¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÁª¼ê¸¢¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤ÇÍ»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¾å°Ì10¿Í¤ËÆþ¤ì¤ÐÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÃæÅç·¼ÂÀ¤¬¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï¡ÖÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯¤ä¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥·¡¼¥É¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£