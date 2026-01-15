Ç½ÅÐÃÏ¿ÌÈòÆñ½ê¤Î·ÐÈñº¾¼èµ¿¤¤¡¡ÎØÅç¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÁ°Íý»öÄ¹ÂáÊá
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Î±¿±Ä·ÐÈñÌó210Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡Ö¹°ÏÂ²ñ¡×¡ÊÆ±¸©ÎØÅç»Ô¡Ë¤ÎÁ°Íý»öÄ¹À¦ÏÂ¹°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¡á±©ºð»ÔÎ©³«Ä®¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¹°ÏÂ²ñ¤ÏÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤«¤éºòÇ¯3·î¤Þ¤Ç¡¢±©ºð»Ô¤Î»ÜÀß¤Ç¹âÎð¼Ô¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï24Ç¯5·î¡¢²ÔÆ¯¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤»ÜÀß¿¦°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤ÈÆ±»Ô¤Ëµõµ¶¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢Ìó210Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£