¡¡¥²¡¼¥à¹¥¤ÊÔ½¸Éô°÷¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÈ¯Çä¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡Ø¤¢¤Ä¿¹¡Ù¤¬¡¢Switch2ÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÂç¤¤¯¿Ê²½¡£²è¼Á¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ×ÁÇ¤Î¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢DLC¤äamiibo¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åç¥é¥¤¥Õ¤Î¼«Í³ÅÙ¤ÈË×Æþ´¶¤Ï°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤â¡¢µ×¡¹¤ËÅç¤ØÌá¤ë¿Í¤â¡¢¡È¤¤¤Þ¤Î¤¢¤Ä¿¹¡É¤ò100¡ó³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²è¼Á¤âÍ·¤ÓÊý¤âÊÌ¼¡¸µ¡£¤¢¤Ä¿¹¤Î¡È´°À®·Á¡É¤òÍ·¤Ö¤Ê¤é¡¢Switch2 Edition¤¬Àµ²ò
¢£ ¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition -Switch2
È¯Çä¤«¤é6Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎSwitch2 Edition¤¬ÅÐ¾ì¡£4KÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢³¤¤ä¶õ¡¢²È¶ñ¤Î¼Á´¶¤Þ¤Ç¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÏºÇÂç12¿Í¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢Í§¤À¤Á¤È¤ÎÅçÍ·¤Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3DSÈÇ¡Ø¤È¤Ó¤À¤» ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¡È½»Ì±¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¥á¥¬¥Û¥ó¡É¤¬Éü³è¤·¡¢ÅçÆâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ê¹þ¤ßÀª¤Ë¤â¡ÖºÇ½ª·Á¡×¤È¸À¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É´¶¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦4KÂÐ±þ¤ÇÅç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÌ¼¡¸µ¤Ø
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ×ÁÇ¤¬½¼¼Â
¡¦²û¤«¤·¤Î¥á¥¬¥Û¥óÉü³è
¢£ ¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¹¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥ÉÈÇ
¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¤¢¤Ä¿¹¡Ù¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢Switch2 Edition¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿Åç¤ä½»Ì±¡¢¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢²è¼Á¸þ¾å¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ×ÁÇ¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿Switch2 Edition¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ÆºÇ¿·´Ä¶¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£Ä¹Ç¯Í·¤ó¤Ç¤¤¿Åç¤ò¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÈþ¤·¤¤·Á¤Ç³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁªÂò»è¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë
¡¦Çã¤¤ÂØ¤¨ÉÔÍ×¤ÇºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ë
¡¦¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥¢¥×¥Ç¡ª
¢£ ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹amiibo¥«¡¼¥É Âè5ÃÆ¡Ê5¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ë
amiibo¥«¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤òÅç¤ä»ÜÀß¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè5ÃÆ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ä¸ÄÀÇÉ½»Ì±¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åç¤Å¤¯¤ê¤ÎÉý¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ´«Í¶¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢»È¤¤Æ»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤Î5¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢³«Éõ¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍß¤â»É·ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¹¥¤¤Ê½»Ì±¤òÅç¤Ë¸Æ¤Ù¤ë
¡¦Åç¸·Áª¤ä¿ä¤·³è¤¬¤Ï¤«¤É¤ë
¡¦³«Éõ¤â³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢£ ¡ÚSwitchÍÑÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¡¼¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥ÉÈÇ
ÊÌÁñ¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âç·¿DLC¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Û¡¼¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡£¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñ¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍ×ÁÇ¤¬¼¡¡¹¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅç¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢É½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅçÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤âÄì¾å¤²¤µ¤ì¤ë¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤äÌÏÍÍÂØ¤¨¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¿À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÊÌÁñ¤Å¤¯¤ê¤Ç²È¶ñ¤¬Áý¤¨¤ë
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬ÂçÉýUP
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÇÉ¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎDLC
¢£ ¥ß¥Í¥ë¡§amiibo ¥ê¥ó¥¯¡Ú¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Û
¥É¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤Îamiibo¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤¢¤Ä¿¹¡×¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¥³¥é¥Ü²È¶ñ¤ä°áÁõ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åç¤Ë¥¼¥ë¥À¥³¥é¥Ü¤Î½»Ì±¤Î¥ß¥Í¥ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÅç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÉý¤â¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¥¼¥ë¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åç¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¼¥ë¥À²È¶ñ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë
¡¦¥ß¥Í¥ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡ý
¢£¥Á¥å¡¼¥ê¡§amiibo ¥È¥¥¡¼¥ó¥ê¥ó¥¯¡ÚÉ÷¤Î¥¿¥¯¥È¡Û
¡ØÉ÷¤Î¥¿¥¯¥È¡Ù¤Î¥È¥¥¡¼¥ó¥ê¥ó¥¯¤Îamiibo¡£¡Ö¤¢¤Ä¿¹¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Åç¤Ë¥¼¥ë¥À¥³¥é¥Ü¤Î½»Ì±¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥¼¥ë¥À²È¶ñ¤ä°áÁõ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÉý¤â¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¥¼¥ë¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åç¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥¼¥ë¥À²È¶ñ¤ÎÄÉ²Ã
¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤
¢£ ¤Ê¤®¤µ¡õ¤ß¤µ¤¡§amiibo ¥Þ¥ó¥¿¥í¡¼¡Ê¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ë
¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥ó¥¿¥í¡¼amiibo¤Ï¡¢Í£°ì¡Ö¤Ê¤®¤µ¡õ¤ß¤µ¤¡×Î¾¥¥ã¥é¤òÅç¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó²È¶ñ¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢Åç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ó¤ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦2¥¥ã¥é¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë
¡¦¥¹¥×¥é²È¶ñ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡É¤¢¤Ä¿¹¡ÉÂç·¿¥¢¥×¥Ç¡ª Switch2 Edition¤Ç²÷Å¬¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢DLC¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤ò¹¤²¡¢amiibo¤ÇÍ·¤Ó¿´¤òÂ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤ò100¡ó³Ú¤·¤àºÇÅ¬²ò¤À¡£Ä¶¤ä¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢µ×¡¹¤ËÅç¤ØÌá¤ë¿Í¤â¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡ª
