¡ÖÃ¡¤­ÄÙ¤»Î©Ì±¡ª¡×Ç®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·û¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¡Ä¡ÈÃæÆ»Ï©Àþ¡É¤ÇÂÐ¹³¤Î°ìÊýÎ©·ûµÄ°÷¡ÖÂçÊÑÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×È¿È¯¤â

15Æü¸á¸å3»þÈ¾¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÃóºß¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î½÷ÀÂç»È¡¢Ìó30¿Í¤ÎÉ½·É¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò14ÆüÌë¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²ò»¶¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¡£
²ò»¶¤¹¤ëÌÜÅª¤ä¡¢Åê³«É¼Æü¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡È¿¿Åß¤ÎÁªµó¡É¤Ë¡£
³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÁíÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Êª²Á¹â¤â¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿µëÎÁ¤ò¡Ê50Âå¡Ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£²Ô¤°ÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±ß¤¬¼å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê40Âå¡Ë¡×
´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¿·¤·¤¤À¯¸¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤â¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿¦¸¢ÍðÍÑ¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê40Âå¡Ë¡×
¡Ö»ä¤Ï¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤ò¡Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¼ºË¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê50Âå¡Ë¡×
ÆÍÁ³¤Î²ò»¶¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÌîÅÞ¤Ë¶Ã¤¤ÎÆ°¤¤¬¡£
¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¡£
2017Ç¯¤ÎÁªµó±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»³¸ýÂåÉ½¤¬¡Ö¼ê¡Á¤ò°®¤ì ¼«Ì±¤È¸øÌÀ ¤¿¤¿¤¤Ä¤Ö¤» Î©Ì± ¶¦»º Å¨¤ËÅÏ¤¹¤Ê Âç»ö¤ÊµÄÀÊ¡×¤È²Î¤¤¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò¡ÖÅ¨¡×¤ÈÉ½¸½¤·ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅ¨¤Èº£²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤¿Î¾ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¿·ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬»¿Æ±¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£º£²ó¡¢ÃæÆ»¼çµÁ¤Î²ô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢°ìÊâ¤À¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Æ£¸¶µÄ°÷¡§
ÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Þ¤Þ°ìÇ¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¼êÂ³¤¤¬Æ§¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£