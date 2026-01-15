¥ª¥ê¥¹¤Î¿·ºî¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡É
¥ª¥ê¥¹¤Î¿·ºî¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡×¡ÊRef.01 754 7779 4061-07 5 19 25¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆ±¿´±ß¥À¥¤¥ä¥ë¤ÈÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£²Á³Ê¤Ï36Ëü8,500±ß¡£
¡ûÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó
º£²ó¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡×¤Ï¡¢1938Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡Áà½Ä»Î¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È¡×¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡£¿·ºî¤Ç¤ÏÆ±¿´±ß¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥Èµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÂ¤·Á¤Ë¸½ÂåÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó ¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È ¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡ÊRef.01 754 7779 4061-07 5 19 25¡Ë
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥¯¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¿§¤ÎÂÐÈæ¤ò¶¯Ä´¡£¥Ç¥¤¥ÈÉ½¼¨¤ÏÀÖ¤¤¥ê¥ó¥°¤ÈÀÖ¿Ë¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥ÈÊý¼°¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¹ïÉ½¼¨¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Âç·¿¥ê¥å¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁàºîÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ô¡¼¥¹¹½Â¤¡£¥³¥¤¥ó¥¨¥Ã¥¸¥Ù¥¼¥ë¤äÂç·¿¥ê¥å¡¼¥º¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÂ¤·Á¤À¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ï¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Á¥§¥ë¥Ü¥Ü¥é¥ó¥ÆÀ½¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¼¯³×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 754-1¡×¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ï41»þ´Ö¤À¡£¥»¥ó¥¿¡¼»þÊ¬ÉÃ¿Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ç¥¤¥È¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥»¥³¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¥ì¥Ã¥É¥í¡¼¥¿¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§·Â38.0mm¡ß¸ü¤µ12.20mm
É÷ËÉ¡§¥É¡¼¥à·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÆâÌÌÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
Î¢¤Ö¤¿¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ ¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¼¯³×¡Ê¥Á¥§¥ë¥Ü¥Ü¥é¥ó¥ÆÀ½¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥ó¥¸µ¡¹½¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§5µ¤°µ¡Ê50m¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡ÖOris Calibre 754-1¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§41»þ´Ö
