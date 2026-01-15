¡ÈÉ¬¾¡¤À¤ë¤Þ¡É¤âÀ½ºîµÞ¥Ô¥Ã¥Á¡Ä36Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¡×¡¡Ä®Ä¹Áª¤È½Å¤Ê¤êÅêÉ¼È¢¤¬Â¤ê¤Ê¤¤?¼«¼£ÂÎº¤ÏÇ¤â
15Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤Ë¾Ð´é¤Ç´±Å¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ14ÆüÌë¡¢ÄÀÌÛ¤òÇË¤ê½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡ÊQ.²ò»¶¤Ï23Æü¤Ç¤¤¤¤¤«¡©¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¡£
Íè½µ23Æü¤«¤é¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ·âÅª¤Ê²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
Áªµó¤Ç²¿¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤âÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºßÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê³«É¼Æü¤Ï2·î8Æü¡£
¤¹¤Ç¤Ë1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ïµ¯¤À¤ë¤ÞÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·²ÇÏ¡¦¹âºê»Ô¤Î¡¢Ï·ÊÞ¤Î¤À¤ë¤ÞÅ¹¡£
¡ÖÉ¬¾¡¡×¤ÈÉ®Æþ¤ì¤µ¤ì¤¿¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¡¢Áªµó¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ïµ¯Êª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ë¤Þ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂçÌç²°¡¦ÃæÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¡§
ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¹âºê¤Î¤À¤ë¤Þ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼Ì¾¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ´¹ñÈ¯Á÷¤·¤Æ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç4Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤¯¤é¤¤¡£
Áªµó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤éÃíÊ¸¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¡Ê½¾¶È°÷¤Ï¡Ë10¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤ê¤Ï¾¦ÉÊ¤òÊä½¼¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡È¿¿Åß¤ÎÁªµó¡É¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¦Ãæ¹î¿ÒÁªµó²ÝÄ¹¡§
¸ø±à¤ÏÃÏ°è¤ÎÀãÃÖ¤¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤«È½ÃÇ¤¬É¬Í×¡£»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Éô½üÀã¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¡ÊÀßÃÖ¾ì½ê¤ò¡Ë¸º¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï2000¥«½ê°Ê¾å¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç½üÀãºî¶È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·Åß´ü¤Î2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Áªµó¤Ï¡¢º£¤«¤é36Ç¯Á°¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î³¤Éô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡È¾ÃÈñÀÇ²ò»¶¡É¤ò¼õ¤±¡¢2·î18Æü¤¬Åê³«É¼Æü¤Ë¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Î²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¤âÁªµó³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¡¢2·î4Æü¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤êÁªµó´ü´Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÀ¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀã¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤·µÕ¸ú²Ì¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ð¤«¤ê¤À¤·¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¡¦ÍøÉÜÄ®¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÅêÉ¼È¢¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£
ÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë2·î8Æü¤ÏÄ®Ä¹Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼È¢¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¡£
ÍøÉÜÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Ý¯°æ¾Ä»²»ö¡§
16¥«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢64¸ÄÅêÉ¼È¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸Î¾ã¤¬¤¢¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Çº£¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¶È¼Ô¤ËÈ¢¤Î¹ØÆþ¤òÂÇ¿ÇÃæ¡£