¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¹ÀÇ·¡¡³°¸«µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Î¿Í¤Ë¶â¸À¡ÖÇº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¡¢£±£µÆü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤ÈµÈ½»¤Î¸ÉÆÈ¥¢¥¸¥È¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÊª¿½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Âå½÷À¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤É÷Ä¬¤ËµÕ¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢Èè¤ì¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö´é¥¿¥¤¥×¡×¡ÊÃæ´éÌÌ¤¬Ä¹¤¤¡¢¿ÍÃæ¤¬Ä¹¤¤¡¢¥®¥ã¥¶¡¼´é¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍÑ¸ì¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿°æ¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¤¿¤Þ¤é¤º¡ÖÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤½¤ó¤Ê¤Î¡ª¡¡Ãæ´éÌÌ¤¬Ä¹¤¤¤È¤«»×¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¡Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¿Í¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈàÃæ¿Èá¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÇ®ÊÛ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ï¤¸¤á¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤è¤ê¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÁêÃÌ¼Ô¤Ø¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¿È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡ª¡¡¿ÈÄ¹¤âÄã¤¯¤Æ¤µ¡£¤â¤¦¤Î¤Ð¤»¤Ê¤¤¤·¤µ¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¡Ê°æ¸ý¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡£ËÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¡ÖÇº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£²¿¤Ë¤â¤Ê¤¯Çº¤ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢¤à¤«¤Ä¤¯¤·¡×¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¡¢°æ¸ý¤Î¾ì¹ç¡ÖÇØ¹â¤¤¿Í¤è¤êËÍ¤ÎÊý¤¬¡¢²ð¸î¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¤À¡£